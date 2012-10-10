В Беларуси около четырёхсот казино, основные посетили - гости из России, Турции и Италии

Новости Беларуси. Требования к игорному бизнесу в Беларуси ужесточат. Новые меры связаны с необходимостью максимально оградить от участия в азартных играх молодежь, а также лиц, страдающих игровой зависимостью.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря нынешнего года в игорных заведениях страны начнет действовать компьютерно-кассовая система. Будет создан мониторинговый центр. Это позволит контролирующим органам получать достоверную информацию о конкретном игорном заведении. Вплоть до количества ставок и дохода.

Владимир Муквич, начальник главного управления контроля игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В составе учредителей мониторингового центра будет государство. В любой момент времени представители государства смогут придти и проверить работу мониторингового центра. Доступ к информации будет предусматриваться, и защита информации тоже будет предусматриваться. Получать информацию будет только тот, кто имеет на это право, а именно: в отношении своих игорных заведений организатор азартных игр получит информацию, в отношении чужих– нет.

Между тем, за восемь месяцев этого года от игорных заведений в доход государства получено более 150 миллиардов рублей. Сейчас в нашей стране порядка четырёхсот казино. Их количество не растет, при этом сервис улучшается, что создает условия для привлечения в страну иностранных туристов. В основном это гости из России, Турции и Италии.

Юрий Чеботарь, сопредседатель ассоциации развития игорного бизнеса:

Белорусы приходят, белорусы играют, великолепно себя показывают с точки зрения поведения и общения. Увеличивается количество игровых туристов из-за рубежа, которых уже не пугает местный колорит, скажем так. То есть мы медленно, но достаточно уверенно все-таки стремимся приблизиться к мировым стандартам.