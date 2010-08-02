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Может ли ребенок ходить в детский сад не по месту прописки?

02 августа 2010 10:05
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Елена из Минска решила оформить своего 3-летнего ребенка в детское дошкольное учреждение. Оказалось, это не так просто, ведь она прописана по одному адресу, а проживает по другому.

Елена:
Я живу в Советском районе, а прописана во Фрунзенском. Сейчас столкнулась с такой проблемой, чтобы отдать ребенка в сад. Но в детский сад в Советском районе его не берут: говорят, что его нужно отдавать по месту прописки. Но возить ребенка через весь город у меня нет возможности. Что делать?

Юрий Воропай, юрист:
Применительно к данной ситуации можно сказать, что прием детей в детские дошкольные учреждения осуществляется не зависимо от регистрации, гражданства ребенка по фактическому проживанию, местонахождению ребенка и его родителей. Законным основанием для отказа в приеме ребенка в детское дошкольное учреждение является отсутствие свободных мест в данном учреждении.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# Консультация юриста # Детские сады в Беларуси

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