Что делать, если окно ПВХ установлено неаккуратно?

Анжелика Голобурда заказала установку стеклопакетов, однако результатом осталась крайне недовольна.

Анжелика Голобурда:

В газете увидела объявление компании «Городские окна» о том, что они ставят окна, и решила заказать себе раму и окно.

Окна были установлены в течение нескольких часов. Правда, радость Анжелики Константиновны от только что сделанной покупки быстро сменилась разочарованием.

Анжелика Голобурда:

На окнах я заметила изъяны: деформирована рама, есть царапины на стеклах, пятна, клей.

На следующий день Анжелика Константиновна позвонила в организацию и высказала свои претензии. Обещали прислать мастера.

Анжелика Голобурда:

Приехал молодой человек, посмотрел и сказал: «Ну, вот здесь мы подмажем». Я говорю: «Может, что-то поменять?». А он в ответ: «Не нужно, мы только подремонтируем».

Такой расклад Анжелику Константиновну не устроил. О каком ремонте может идти речь, если она заказывала новые окна? Тогда женщина снова обратилась в фирму и потребовала прислать еще одного мастера. Вердикт другого специалиста ославлял желать лучшего…

Анжелика Голобурда:

Мне сказали: «Вы, наверное, привередливая. Эти царапины прошли ОТК».

Чтобы узнать, привередливая или объективная Анжелика Константиновна, мы попросили независимого эксперта оценить качество злополучных окон.

Вячеслав Макута, специалист по изготовлению и установке окон из ПВХ:

В окнах отмечены небольшие недостатки: не хватает рамного анкера (здесь их должно стоять как минимум 4), есть маленькие царапины. Скорей всего, материал поцарапался в процессе изготовления окна либо при его подъеме или монтаже.

По словам, специалиста, установка окон выполнена качественно, но неаккуратно.

Вячеслав Макута:

Очевидно неаккуратное обращение с подоконником, приведшее к ударам, неаккуратное обращение с рамой, приведшее к изгибам.

Халтурную работу фирме придется исправить. Но вопрос в другом…

Анжелика Голобурда:

Я не хочу ремонт, я хочу нормальные, новые окна, которые стоят тех денег, которые я заплатила.

Людмила Скрицкая, юрист:

Согласно статье 31 закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право обратиться к исполнителю с требованием либо о безвозмездном устранении недостатков, либо о соразмерном уменьшении цены, либо о повторном выполнении работы.

Это означает, что Анжелика Константиновна имеет право требовать повторную установку окон или хотя бы скидку за дефекты. Это мы и хотели обсудить с директором фирмы, только на месте его не оказалось. По словам сотрудников, директор отправился к Анжелике Константиновне домой.

Конечно, слабо верится, что директора организации настолько взволновала проблема заказчика в лице Анжелики Константиновны, что он лично отправился к ней домой, чтобы проверить работу своих мастеров. Надеемся, что фирма все-таки найдет способ, чтобы разрешить проблему, в противном случае…

Людмила Скрицкая, юрист:

Потребитель имеет право обратиться в другую организацию для устранения недостатков, а потом предъявить исполнителю чек для возмещения своих расходов.

А ведь изначально всех этих проблем могло и не быть, если бы перед установкой Анжелика Константиновна проверила качество окон.

Не прошло и недели после выхода сюжета, как в адрес программы «Добро пожаловаться» пришло письмо от руководства фирмы о том, что все требования потребителя удовлетворены в полном объеме.

Об аналогичной ситуации с некачественной установкой окна из ПВХ читайте здесь.

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