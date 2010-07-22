История о том, как ди-джей из Минска, слепой от рождения, получил спецпремию Попова на конкурсе в Сан-Франциско

Это только на первый взгляд обычная комната в обычной квартире на первом этаже дома по ул. Ландера в Минске. Вот уже на протяжении 11 лет с 14.00 до 15.00 и после полуночи ди-джей Паша Руденя, слепой от рождения, выходит здесь в эфир «Белорусского радио».

Павел Руденя:

Мы подключаемся только на Ландера, Корженевского, Казинца и Курчатового во время обеденного и технического перерывов.

Собственную радиостанцию молодой человек, не имеющий специального технического образования, организовал самостоятельно — буквально из того, что было под рукой.

Здесь все, как на настоящем радио: в начале выпуска — прогноз погоды, курсы валют, потом — музыка, интерактивные программы, музыкальные конкурсы, а в гостях в студии — звезды белорусской эстрады.

Местное радио — неофициальное. Получить разрешение на легальное вещание Паша пытался еще в самом начале своей деятельности. Ходил по кабинетам чиновников, собирал подписи…

Павел Руденя:

Мне сказали: обеденный перерыв — только для технических целей.

Понятно, что нелегальное радио коммерческой прибыли не приносит. Еще года два назад Паша зарабатывал деньги, играя на трубе в переходах и вагонах метро. А сегодня он играет разве что для телевидения.

Павел Руденя:

В последнее время стала гонять милиция. К тому же, человек, который меня сопровождал, спился. С его спитым лицом мало бы денег кидали. Ну, а если серьезно, то мне было бы стыдно с ним ходить.

А совсем недавно в жизни маленькой радиостанции произошло большое событие: ди-джей Паша Руденя получил премию Попова на международном конкурсе в Сан-Франциско.

Павел Руденя:

Во всех номинациях, на которые мы подавали, мы пролетели. Но нам дали специальную номинацию. Как признались организаторы конкурса, такую премию — «за любовь к радио» — больше никому не дадут.

Учитывая, что за 12 лет существования премии только 4 белорусских радиостанции выигрывали в номинациях, достижение для радио такого маленького масштаба действительно серьезное.

Павел Руденя:

Конечно, хотелось бы на каком-нибудь радио в Минске работать. Я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь меня возьмет.

Радио в жизни Паши Рудени — это все: единственная работа, хобби и безумная любовь.

Павел Руденя:

Самое главное, чтобы здоровье было, а все остальное — ерунда!

Дария, певица:

Я думаю, что каждому из нас не помешало бы столько энергии и позитива в жизни, сколько есть у него.

Понять и увидеть мир слепого человека может только тот, кто сам с рождения ничего не видит. Местное радио для Паши Рудени — это луч света в его темном царстве, дело, в котором он себя нашел и увидел и которое помогает ему забыть о своем недуге.