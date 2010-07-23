Кто ответственен за то, что человек упал в 4-метровую яму?

Протоптанная тропа — самая безопасная. Так наивно полагала и молодая супружеская пара.

Наталья Новодворская:

Вечером 5 июля мой сын со своей супругой прогуливались по пути домой. Они вышли на тропинку, которая показалась им ровной. Было темное время суток. Вдруг мой сын исчез на глазах у своей жены. Из глубокой ямы были слышны только стоны.

Провалившись на глубину примерно 4 метра, молодой человек чудом отделался ушибами.

Наталья Новодворская:

Он повредил себе ногу и у него разбито лицо. Сейчас находится на больничном.

Эта неприятная история произошла в 11 часов вечера. Но даже днем вряд ли кто догадается, что этой тропинкой на ту сторону железнодорожных путей можно и не попасть. Вовремя заметить глубокую яму очень сложно.

Наталья Новодворская:

Эта яма вырыта достаточно давно, так как уже на ней появилась поросль. И сейчас она не огорожена.

Рядом с этой злополучной ямой, кстати, конечная 69-го автобуса. Можно представить, сколько людей утром и вечером в час пик перебегают в этом месте железную дорогу и даже не догадываются, что рискуют.

После случившегося мать пострадавшего попыталась выяснить, кто ответственен за эту замаскированную угрозу. В Администрации района женщине разъяснили.

Наталья Новодворская:

Мне сказали: «По народным тропам не следует ходить» (то есть не надо ходить там, где не положено — ред.).

Найти подрядчиков, которые выполняют работы вдоль железной дороги, оказалось не так-то просто. Длительная телефонная эстафета от одной организации к другой остановилась на тресте «Белтранстрой».

Узнав о случившемся, работники строительной организации в тот же день приехали на место, куда вела это злополучная тропа. Прибыли они сюда не с пустыми руками, а с лопатами. От 4-метровой ямы не осталось и следа.

От комментариев руководство предприятия отказалось. Была бы зона риска так быстро ликвидирована, если бы мама пострадавшего не позвонила на горячую линию телеканала СТВ — неизвестно. Но главное, что новых жертв засыпанная яма уже не принесет.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.