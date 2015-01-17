Может ли наниматель уволить работника, который находится в трудовом отпуске, по соглашению сторон?

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Житель Новолукомля задает вопрос:

Во время нахождения в трудовом отпуске я подал нанимателю заявление об увольнении по соглашению сторон. В связи с тем, что меня пригласили на работу в другую организацию я попросил уволить меня, но не дожидаясь отпуска. Наниматель согласен уволить меня, но сомневается, что это законно. Имеет ли право сделать это во время моего трудового отпуска?

Елена Мойсейчик отвечает на вопрос:

Право работника на получение трудового отпуска с последующем увольнением предусмотрено в статье 178 ТК Республики Беларусь. В данном случае днем увольнения считается последний день отпуска. Увольнение работника во время его нахождения в трудовом отпуске не допускается. В данной ситуации я бы посоветовала поступить следующим образом: если наниматель согласен, то он может созвать работника из отпуска с его согласия, например, в связи с какой-нибудь производственной необходимостью. Естественно, работник приступит к работе, подает нанимателю заявление об увольнении по соглашению сторон. Наниматель увольняет такого работника по соглашению сторон.