Новости Беларуси. 45 лет на четверых. Суд Ленинского района Могилева вынес приговор фигурантам резонансного коррупционного дела. Среди них — один из представителей местной вертикали власти Шкловского райисполкома. В 2010 году они попытались провернуть аферу на 5 миллионов долларов. Деньги осели на счет фирмы якобы поставщика крупного рогатого скота. А шкловские хозяйства его так и не увидели.

Дмитрий Щедраков, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома:

В 2010 году первый заместитель Шкловского райисполкома, превышая свои служебные полномочия, дал заведомо незаконные указания руководителям 5 хозяйств в районе на заключение контрактов на поставку крупно-рогатого скота из Сербии. Хозяйствами была перечислена 100% предоплата в размере 5,5 млн. долларов.

На этих махинациях, в котором серьезно пострадали животноводы Шкловского района, удалось заработать всем участникам схемы. Руководители липовой фирмы приобрели дорогостоящие автомобили. А представитель райисполкома в качестве благодарности получил 700 тысяч российский рублей. Суд приговорил экс-чиновника к 14 годам лишения свободы. Двое сотрудников фирмы получили по 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.