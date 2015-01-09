Минск: неадекватный сосед угрожает расправой, рисует на стенах подъезда и дверей квартир

Дорога ложка к обеду, а граната — в окно соседу. Почему герои этого сюжета хотят жить среди людей, но без соседей? Расскажет Кристина Зеневич.

Лилия Славина:

Я заснула и вдруг звонок тихенький, я открыла, он оттолкнул меня, закрыл дверь и сказал: я убью тебя и твоего сына.

Словно в кошмарном сне сердце Лидии Степановны замерло, а дыхание сперло. Женщина медленно опустилась на пол. Пережить такой ужас на восьмом десятке не пожелаешь и врагу.

Лилия Славина:

Сын немножко пил с соседом из 31 квартиры. Я заметила, что сам он прийти не может. Спаивает он его.

Сын Лидии Степановны метался между двух огней — между матерью и другом. В конечном итоге родственные узы взяли верх над алкогольными, и молодой человек прекратил всякое общение с бывшим приятелем. Последний повел себя неожиданно, если не сказать, неадекватно.

Лилия Славина:

Начались удары в двери. Продолжалось это с полвторого ночи до полчетвертого. Он приходил всегда пьяный, невменяемый, разгонялся и бил ногами.

Свою злость соседи выплескивали на двери 31 и 34 квартир. То одна подвергнется варварскому истязанию ножом, то другая. В местном ЖЭСе к соседским войнам уже привыкли.

Евгений Скурко, директор УП «ЖЭС» № 17:

Слова мастера участка подтверждают факты, что это он разукрашивал подъезд, потому что у них какие-то конфликты с собственником из 31 квартиры.

Кто именно адекватный в этой истории разобраться невозможно. Прямых улик нет, свидетелей тоже. Милиция разводит руками. На нет и суда нет. Но конфликт длится десятилетие! И если его не остановить, то неизвестно, к чему он может привести.

Виктория Осипова, адвокат:

В данном случае спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Сами жильцы должны об этом позаботиться. Поскольку ЖЭС не уполномочен и у него нет средств, чтобы установить камеры в каждом подъезде. Милиция такими вопросами заниматься не будет, пока нет веских доказательств, какое конкретное лицо совершает данное деяние.

Каждый считает, что он прав, поэтому не только кромсает обивку двери, но и обливает квартиру соседа грязью, краской и нецензурной бранью. Даже родители бывших друзей не скрывают своей ненависти и шлют друг другу злобные письма.

Злобно, но выразительно! Но вот что касается убедительности, то здесь можно задуматься. Кто даст гарантию, что однажды под воздействием алкоголя и ненависти сосед действительно не возьмется за нож и не пойдет мстить?

Виктория Осипова, адвокат:

В данном случае милиция и правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом, оценивать имелись ли основания, чтобы действительно опасаться этих угроз или это было просто развлечение с чьей-то стороны.

То есть если правоохранители, изучив письменные угрозы, показания свидетелей, придут к выводу, что все реально и жизнь людей в опасности, то вполне возможно, что у кого-то из соседей дома номер 13 по улице Скрыганова появятся другие соседи.. по нарам. А пока суд да дело, ночные пакостники упражняются на стенах подъезда.

Евгений Скурко, директор УП «ЖЭС» № 17:

Мы обратились в милицию к участковому инспектору, чтобы установили личность, которая наносит надписи в подъезде, но невозможно установить лицо, так как отсутствуют свидетели, мы вынуждены закрашивать надписи самостоятельно. Практически каждый день закрашиваем.

Старая пословица гласит: «Не пойман, не вор!» Весь дом понимает, кто не дает нормальным людям жить в чистоте и покое, но поймать ночных мстителей пока не удается. Но, учитывая, что любое преступление рано или поздно раскрывается, надо полагать, что скоро все узнают, кто в доме Пабло Пикассо.

Виктория Осипова, адвокат:

За такие действия предусмотрена административная ответственность. Если нанесен ущерб, не превышающий 40 базовых величин, то ожидает ответственность в виде штрафа до 50 базовый величин, если ущерб будет значительно больше 40 базовых величин, то предусмотрена уголовная ответственность за такое деяние, может идти речь о лишении свободы до 3 лет.

Было бы грустно, если бы не было так смешно. Смешно, когда взрослые люди, живущие рядом, гадят друг не только в душу. Но что дальше? Может, кому-то стоит отбросить прочь негатив и предложить мир? Пусть худой на первых порах, но мир, потому что очень скоро топор войны может серьезно ударить по всем.

Странным образом в этом сюжете борьба за выживание на этом свете переходит в борьбу за выживание соседа с этого света. Обеим спорным сторонам я бы хотел заметить следующее: если вы думаете, что сосед хуже вас, то вы глубоко заблуждаетесь. Подобное притягивает подобное.