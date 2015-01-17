Минск: на улице Чкалова кусок жести, отлетевший с крыши, едва не покалечил людей

Даже начинающий строитель знает, что это последнее дело — крыть крышу матами. Герои этого сюжета в силу интеллигентности не в состоянии хорошенько выматериться, но и им, впрочем, как и мне, ничего иного, кроме ненормативной лексики в голову больше не идет .

Нынешнее поколение вряд ли знает кто такой Валерий Чкалов. А ведь Валерий Павлович по своей популярности в тридцатых годах не уступал популярности Юрию Гагарину в шестидесятых. Не станем томить молодежь. Просто скажем, Валерий Чкалов — советский летчик испытатель, совершивший в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Казалось бы, какая связь между правовой программой и между летчиком? А вот самая прямая.

Надежда Корсулева:

Дело в том, что в нашем доме вентиляция выходит. На вентиляции был козырек. Год назад он оторвался от основания, но не до конца, поэтому при ветре он постоянно очень сильно хлопал. И 12 января он благополучно вообще оторвался и улетел куда-то.

Вот и связь — на улице Чкалова летают даже фрагменты обшивки крыши. К сожалению, непилотируемые, следовательно, непредсказуемые. Действительно, в последние дни Беларусь атакуют шквальные ветры и все, что плохо лежит, плохо закреплено и плохо сделано срывается с места и планирует с попутным вихрем.

Все, кто проходил утром 12 января возле дома номер 15 по улице Чкалова, вольно-невольно были потенциальными жертвами.

Надежда Корсулева:

У нас за домом находится школа. А Мы даже не знаем, в какую сторону он улетел. Улетел он где-то в 7.00–7.30.

Страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы порыв ветра направил жестяной козырек кому-нибудь на голову. Напомним, дело было утром, когда взрослые идут на работу, а дети шагают в школу.

Валентина:

С той стороны школа. Ветер может повернуться — там дети, играют школьники. Вчера вот лепили эти снежные бабы. Ветер повернулся в другую сторону — ребёнок под этим деревом. И что? Им не больно. Больно будет родителям и ребёнку.

Скептики могут заметить, стихийное бедствие дело непредсказуемое, никто не может предсказать и предугадать, что с каждым из нас может произойти в любую минуту. Да и не на пустом месте появилась пословица: «Знал бы, где упаду — соломку подстелил бы...». В нашем случае бедствие могло быть совсем не стихийным, но вполне предсказуемым, если не сказать организованным.

Людмила Жуковская:

Я даже мужу вчера сказала: Володя, будет выходной, залезь на крышу и какими саморезами укрепи. Это ж невозможно в квартире, как ветер под козырёк — он хлопает.

Если козырек хлопал, то отдельные коммунальщики едва не прохлопали не только чужое здоровье, а то и жизнь, но и собственную свободу.

В течение года жильцы обращались в ЖЭС №79. К сожалению, по телефону диспетчер внимательно слушал. И все на этом!

Надежда Корсулева:

Мы неоднократно звонили в 79 ЖЭС, на что нам отвечали, что будет вышка, мы тогда сделаем. Вышка приезжала несколько раз, меняла лампочку у нас на улице, но на крышу никто так и не поднялся. Потом я ещё раз звонила, на что мне сказали: если хотите жаловаться — жалуйтесь — это ваше право.

Увы, но телефонное право у нас работает только на высоком уровне. Жильцы сетуют, что когда дом был на балансе Белорусской железной дороги, то все было более-менее терпимо.

Второй человек в местном ЖРЭО сетует на то, что дому 52 года и он, что называется, рассыпается. Недавний косметический ремонт несколько приукрасил дом, но проблем не решил. А ведь закрепить банальный козырек над вентиляционной шахтой дело не такое уже и сложное. Даже супруг Людмилы Васильевны был готов залезть на крышу и устранить неполадки. Выяснилось, что главный инженер ЖРЭО Октябрьского района знал о заявке жильцов. На вопрос: почему не закрепили козырёк раньше, ответил, что не давали вышку. Спасибо ветру, который унес козырек подальше от людей. Иначе инженеру пришлось бы отвечать на этот вопрос уже в суде. Вмешательство телевидения сделало свое дело. Вышка была найдена буквально в течение двух часов.

Заместитель директора ЖРЭО Октябрьского района клятвенно заверила, что в самом скором времени все неполадки будут устранены! Действительно, второй день на крыше идут работы. Утром 13 января козырек был надежно закреплен на прежнем месте! Жильцам не только 15 дома, но и всем остальным хочется посоветовать не верить на слово чиновникам и коммунальщикам.

Не поленитесь зайти в ЖЭС, ЖРЭО, администрацию района и оставить письменное заявление по тому или иному поводу. В таком случае на вашей стороне будет и закон об обращениях граждан, которого чиновники реально боятся!

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации я бы посоветовала не звонить в адрес ЖЭСа либо ЖРЭО, а обратиться письменно, причем написать определенную претензию, конкретизировать требования, что вы все-таки от них хотите. Обязательно в письменном виде. И отправить заказным письмом с уведомлением. Если в течение срока, установленном действующим законодательством, такие недостатки устранены не будут, вы имеете полное право обратиться с исковым заявлением в суд.

Чиновникам и коммунальщикам Октябрьского района мы совершенно серьезно советуем пойти в церковь и поставить свечки, потому что только чудо и уберегло утром 12 января от беды.

Правильно говорят, что иногда решительный шаг вперед является результатом хорошего пинка сзади. В нашем случае пинок получился силами телевидения. Но хотелось бы, чтобы впредь коммунальные службы выполняли свою работу качественно и в срок. Потому что срок бывает разным, в том числе и уголовным.