Минское казино отказывается выплачивать 6 млн рублей выигрыша, мотивируя сбоем в работе игрового автомата

Дмитрий Шумский выиграл в казино на игровом автомате 6 млн рублей, однако ему отказали выдать выигрыш, мотивируя тем, что в работе автомата произошел сбой.

Дмитрий Шумский:

Я всегда проигрываю, в пределах 500 тысяч рублей. Никогда не было, чтобы я что-то выиграл! В субботу зашел просто погреться, поиграть на автоматах, как обычно. А тут такой подарок! И у меня как раз День рождения скоро. Администратор выбежал: «Такого быть не может!» Вчера на этом же аппарате тоже дало бонус! Говорит: «Это заглючил автомат!» Дало 6 муликов, а они не хотят выплачивать!

Дмитрий поступил правильно, зафиксировав на камеру факт появления суммы на табло игрового аппарата, также нашел свидетелей и вызвал милицию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Шумский:

Мне отказались выплатить мой выигрыш. Я сразу позвонил в милицию. Приехала милиция, составили протокол. Я в книгу жалоб написал и сейчас жду результатов.

Если для Димы это счастливый случай, то для работников казино подобные ситуации можно отнести к несчастным случаям.

Виталий Ильин, начальник участка эксплуатации игровых автоматов:

По нашей предварительной информации, клиент за последнее время проиграл до 50 тысяч рублей. Однозначно, он не мог выиграть 6 млн. В настройках автомата, на котором он играл, установлен выигрыш от 100 до 500 тысяч рублей. Причиной случившегося может быть как брак оборудования, так и сбои в сети, магнитные бури. Игровой автомат работал в зале уже около полугода, и никаких проблем с ним не было.

На самом деле Дмитрию Шумскому полагается выигрыш 300 тысяч рублей, а автомат по неизвестным причинам умножил эту цифру на 20.

Виталий Ильин:

Мы вызвали специалиста государственного предприятия. По его заключению, в процессе эксплуатации в это время был сбой в аппарате. Это была внештатная ситуация. В соответствии с правилами заведения, все выигрыши, полученные во время сбоев, аннулируются. Мы подготовили клиенту ответ с заключением экспертной комиссии.

Однако любой вывод экспертов можно оспорить, что мы и советуем сделать Дмитрию.

Олег Проценко, юрист:

Ему придется самостоятельно и за свой счет проводить экспертизу. У нас относительно быстро и качественно проводит экспертизу организация судебных экспертиз. Ему придется формулировать вопрос о том, когда и как проводились последние изменения в конкретный игровой автомат. Там проходила якобы независимая экспертиза, которую проводили поставщики игровых автоматов. Но если автомат вскрыть, перепрошить, перепрограммировать, то таким образом можно устранить любые вопросы. Данный факт можно установить, то есть узнать, когда в последний раз было это вмешательство и автомат перепрограммировался. Если после инцидента туда вносились изменения, это будет играть не на руку содержателям казино, то есть будут основания считать, что это попытка замести следы.

Итак, если экспертиза, проведенная Шумским, обнаружит подвох, то он получит свалившееся на него с неба 6 миллионов. Вообще, всем игрокам и любителям казино хотелось бы посоветовать перед тем, как делать ставки, внимательно ознакомиться с правилами игры.

Олег Проценко:

Лицо, которое приходит в любое игорное заведение, должно ознакомиться с правилами, существующими в данном клубе, — как рассчитываются выигрыши, какова стоимость жетонов и прочее. Проблема в том, что наверняка доказать факт того, что он не был надлежащим образом ознакомлен, практически невозможно. Ведь в любом клубе данная информация пусть даже мелкими буквами, но висит где-то на доске объявлений. Прочитал- не прочитал — твои проблемы.

Кстати, стоимость такого игрового автомата около 5000 долларов. Но, видимо, за полгода эта техника себя не окупила.

Виталий Ильин:

Мы никогда не обманывали клиентов, никогда не было такого, чтобы мы не выплатили им выигрыши. Выигрыши были и в несколько раз больше. Максимальный выигрыш в наших залах — 23 миллиона, и человек получил свои деньги.

Что же касается Дмитрия, то он намерен идти до победного конца и выбивать свои деньги через суд или прокуратуру. Если же владельцы казино в этом случае потерпят фиаско, то сами подадут в суд на производителя игровых автоматов за ущерб от неисправности оборудования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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