Снос домов в Минске: зачем приватизировать квартиру в сносимом доме?

Семья Купревич с улицы Кольцова, что в Минске, спрашивает: «Мы проживаем в государственной квартире в доме, которому почти 50 лет. Нам сообщили, что дом идет под снос. На 25 метрах у нас зарегистрировано шесть человек. Будет ли при получении нового жилья влиять тот факт, что мы проживаем в неприватизированной квартире?»

Алесь Хмыль, юрист:

В данном случае неважно, какой формы собственности у вас жилье. На каждого зарегистрированного в данной квартире гражданина будет выделяться от 15 до 20 кв. м.

Если на момент сноса квартира будет государственной, то есть вы не будете ее приватизировать, то вы тоже получите государственную. Если же вы приватизируете квартиру и она станет частной, то взамен вы тоже получите частную квартиру.

Раз дом идет под снос, то, естественно, он уже старый, ему как минимум лет 40, поэтому приватизация будет не очень дорогой. А вот новая квартира будет гораздо больше и метражом, и стоимость каждого метра будет гораздо выше.

Если у меня была бы такая ситуация, как у вас, я бы однозначно приватизировал квартиру и в дальнейшем получил бы частное жилье вместо сносимого.

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