В некоторых минских магазинах просроченные продукты «освежают» новыми сроками годности

Ольга Шпилевская купила в магазине сыр. Съев его, девушка почувствовала недомогание. В инфекционной больнице поставили диагноз — пищевое отравление. Однако сыр не сохранился, и доказать, что виной отравлению был сыр, сейчас невозможно.

Ольга Шпилевская:

Ночью мне стало плохо, у меня поднялась температура, было недомогание. В результате меня забрали в инфекционную больницу.

Врачи поставили диагноз — пищевое отравление. Весь следующий день Оля провела под капельницей. А в голове крутилось одно: всему виной сыр, который вчера уплетала за обе щеки.

Ольга Шпилевская:

Сыр кроме меня никто не употреблял, поэтому я сделала вывод, что, скорее всего, недомогание вызвал именно сыр.

Злосчастного сыра, которым, как утверждает Ольга, она отравилась, уже нет — остатки его выбросили. Как же доказать, что сыр был, что называется, с червоточинкой? На следующий день девушка отправила своего молодого человека в тот же магазин за тем же сыром.

Ольга Шпилевская:

Мой молодой человек обнаружил, что на сыре имеются несколько стикеров, на которых стоят разные даты фасовки и не указан заводской срок годности.

Таким образом, можно говорить, что была переклеена целая партия. Рискуя здоровьем покупателей, продавцы пытаются решить продовольственный кризис в своем магазине. Подобные ходы администрации встречаются на каждом шагу. В ход идут переклейка стикеров, исправление срока годности и прочие уловки.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Если потребитель обнаружил, что в магазине переклеены ценники либо ярлыки о дате, производстве или реализации товара, то можно вести речь об обмане потребителей. Потребитель в такой ситуации может обратиться в органы санстанции либо в Отдел торговли местной администрации района, в котором располагается данная торговая точка. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 2 до 25 базовых величин на руководителя, физическое лицо.

Имея на руках сыр с двойным стикером, Ольга должна немедленно написать заявление в Центр гигиены и эпидемиологии района, на территории которого находится магазин, и потребовать провести проверку данного торгового предприятия. Однако доказать, что отравление произошло из-за некачественного сыра, теперь невозможно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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