Пояс для похудения оставил жуткие ожоги на талии минчанки!

Прочитав в интернете о существовании пояса для похудения «Велформ Сауна Массаж», минчанка Мария Романова решила испытать на себе эффект китайского чуда.

Мария Романова:

После рождения доченьки хотела привести фигуру в форму и решила заказать в интернет-магазине пояс для похудения «Велформ Сауна Массаж». Стоит он 217 тысяч рублей.

Через несколько минут после включения, сауна оказалась настолько обжигающей, а виброэффект столь ощутимым, что почувствовался запах жареного.

Мария Романова:

Когда я первый раз включила этот аппарат, почувствовала тепло, потом стало очень горячо и появилось очень неприятное ощущение на коже. Я его сняла. На животе появились красные пятна, которые потом превратились в пузыри, то есть ожоги.

Чтобы залечить термические ожоги, Марии пришлось изрядно побегать по кабинетам врачей.

Мария Романова:

Я обратилась в интернет-магазин. Естественно, мне там отказали, отправили в сервисный центр. В свою очередь, сервисный центр отправил меня в интернет-магазин, потому что денежные отношения у нас были с ними.

Этот чудо-аппарат не приносит никакой пользы, эффекта от него нет. Он только наносит вред здоровью!

Продавцы объясняют свою позицию просто: прибор работает исправно. А эффект от его применения магазин волнует меньше всего. Уже о многом говорит тот факт, что при продаже чудо-прибора продавцы даже не удосужились заполнить гарантийный талон.

Сергей Федорец, юрист OO «Защита потребителя»:

Потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием предоставить сертификат качества, поскольку, как правило, все электроприборы подлежат обязательной сертификации в Республике Беларусь. Если сертификат качества на данный прибор потребителю предоставлен не будет, а продавец, как мы знаем, является интернет-магазином, то в данной ситуации я бы рекомендовал обратиться с письменным заявлением в Министерство торговли Республике Беларусь.

Тем не менее, наличие или отсутствие сертификата на изделие не решит проблему нашей героини. Доказать соответствие товара гигиеническим и техническим нормам не просто. Во время подготовки сюжета мы безуспешно пытались найти организацию, которая могла бы провести экспертизу качества изделия. Мы связывались с судебно-экспертной коллегией, Центром гигиены и эпидемиологии, Центром судебных экспертиз Министерства юстиции. Везде разводили руками и ссылались на отсутствие материально-технической базы для проведения экспертизы подобного вида товаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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