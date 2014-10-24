Минчанка жалуется на ужасные условия проживания в общежитии «Стройтрест №7»

Вот уже третий год эта женщина живет, словно в аду. Дождь для неё страшнее огня, а ветер и снег наводят на неё панический ужас. Какая бы погода не стояла на улице, она чувствует её на себе сполна. Источником всех её мучений является оконная рама, которую она так долго ждала. Но дождавшись, потеряла всякую надежду на спокойную жизнь.

Татьяна Дудко:

Так как окно у меня сгнило, меня поставили на очередь в 2011 году на стеклопакеты. В итоге я ждала почти три года. Пришли, поставили окно, стенки разбили – откосы, подоконник поставили прямо на батарею, стекла – отлива со стороны улицы нет, дожди пойдут, все будет заливаться. Подоконник весь лежит на батарее. Сейчас начнется отопление, этот подоконник выбросится.

По мнению Татьяны Митрофановны, доля вины в ее бедах лежит на «Стройтресте №7». Именно на балансе этой организации находится малобюджетное общежитие, в котором она проживает. Ремонтные работы для его жильцов выполняются в «Стройтресте» в порядке живой очереди. И окно для Татьяны Митрофановны, хоть и самая большая проблема, но не единственная. Пол в её квартире тоже не внушает особого доверия и доставляет массу неприятностей.

Татьяна Дудко:

Я жаловалась в 2011 году по поводу окна и пола, они пришли, сделали пол, но он весь поднялся, на него ничего невозможно поставить.

Даже врагу не пожелаешь жить в таких условиях. А у Татьяны Митрофановны просто нет другого выбора. Ведь для одинокой женщины маленькая комнатушка в общежитии — единственное и, скорее всего, предпоследнее пристанище. Всю жизнь женщина честным трудом зарабатывала себе на хлеб, но так и не смогла заработать себе на отдельную квартиру. К счастью, «Стройтрест» за трудовые заслуги выделил бабушке несколько квадратных метров. Сейчас, уже будучи на пенсии, Татьяна Митрофановна исправно оплачивает все коммунальные платежи, но толку от этого, по ее мнению, никакого.

Татьяна Дудко:

Во втором подъезде тоже окна не ставят, он вообще сказал, что со стороны улицы переставит все окна: шумно, да и сгнили они, но никому ничего не переставляет. Это безобразие с этим домом, я вам не могу передать.

Недовольство пенсионерки можно объяснить ещё и тем, что, работая маляром, она видела и красила сотни окон, и не понаслышке знает, как оно должно быть установлено. Поэтому, недолго думая, бабушка Таня написала заявление в «Стройтрест» на проведение экспертизы.

Татьяна Дудко:

Сказал: я ничего не могу сделать, собрался и ушел, ничего не сказал. И я осталась у разбитого корыта снова. Я уже так больше не могу. Сейчас холода начнутся. И как мне быть?

Как быть Татьяне Митрофановне не знает и директор «Стройтреста», который наотрез отказался давать комментарий по этому делу. Он ограничился лишь сухим высказыванием: «Ничего менять не буду».

Юрий Перевозков, юрист:

В том случае, если жилец уверен в том, что ей было поставлено бракованное окно, я бы изначально рекомендовал обратиться с письменной претензией в адрес «Стройтреста», в которой указать все недостатки, которые имеют место быть. И заявить требование о безвозмездном их устранении, если устранить недостатки невозможно, то тогда необходимо требовать замены окна полностью.

Вмешательство телевидения несколько оживило руководство «Стройтреста». Директор лично прибыл к Татьяне Митрофановне и еще раз осмотрел проблемную раму. И не зря. Ведь если бабушка Таня все же отправит исковое заявление в суд, то хлопот затем не оберешься.

Юрий Перевозков, юрист:

При необходимости судом будет назначена экспертиза и по результатам ее рассмотрения судом будет вынесено решение.

Ну а то, что эксперт не будет сомневаться в том, что рама имеет производственный характер – это бесспорно. Поэтому наилучшим вариантом в этой истории было бы признать руководством «Стройтреста» свои упущения и устранить их. А мы, в свою очередь, обязательно проверим, что и как.