Минчанка все деньги отдала за установку кухни и теперь ей не за что подать в суд на исполнителя

Как известно, главное место женщины в доме — это кухня. Поэтому, как только минчанка Наталья Дубенецкая построила квартиру, первым делом она решила обустроить именно это священное для каждой женщины, а, впрочем, и для мужчины место.

Наталья Дубенецкая:

Решила монтировать кухню. Заказала, привезли. 2 дня монтировали, очень поздно монтировали, поэтому так получилось, что некоторые нюансы я сразу не заметила, а потом через пару дней я увидела, что некоторое несоответствие ящиков и всего.

Новая кухня не обрадовала хозяйку. Ведь подвесные ящики нависли большой проблемой в ее жизни. Верхний, например, выступает влево над плитой больше, чем нужно. И теперь, когда Наталья начинает готовить, он погружается в облако пара.

Наталья Дубенецкая:

Мне жалко ящик, он же развалится скоро. Когда кушать готовишь, ящик мокрый становится.

Еще Наталью не устраивает то, что нижние ящики не соответствуют размерам верхних. От чего кухня, на ее взгляд, смотрится непропорционально. Столешница также явилась яблоком раздора в этих спорах, ведь ее неправильно вырезали. Правда, здесь проблем не возникло, фирма сразу же согласилась исправить свои ошибки.

Наталья Дубенецкая:

Привезли вторую столешницу, чтобы сделать. Приехали через какое-то время, забрали ящики и увезли, сказали, что через 3 дня привезут сделанные уже.

Прошло 3 дня, затем еще 10. И в итоге обещанные дни вылились в 3 месяца. Наталья прекрасно знает поговорку, что обещанного три года ждут, но она надеется что ИП Рамук не станет томить ее еще так долго. Женщина не хочет верить, что ей за ее же деньги так нещадно насолили.

Наталья Дубенецкая:

Уехали и с концами, то есть я им звонила, сразу они поднимали трубку, да-да-да, все нормально, без вопросов, приедем, заберем, сделаем, то есть, а потом даже трубку перестали брать. В конце августа начала звонить, все, тишина и трубку не берут, теперь уже скидывают, нагло так скидывают, другие вообще отключили номер телефона.

В том, что ответом на звонок Натальи стали бесконечные гудки, мы убедились воочию. Заплатив 21 миллион рублей, женщина не ожидала такого подвоха. Благо закон в данном случае становится на защиту потребителя.

Виктория Осипова, адвокат:

Данные отношения регулируются законом «О защите прав потребителей». Если гражданка не довольна результатами выполненной работы, они не соответствуют заказу, который она сделала, в таком случае она может потребовать устранение недостатков выполненной работы. Для этого предоставляется срок 14 дней, этот срок предусмотрен законом «О защите прав потребителей». Если стороны договорятся о более длительном сроке, то эти работы могут выполняться и в более длительные сроки.

Тут стоит отметить, что о продлении сроков Наталья ни с кем не договаривалась, да и с того момента, как забрали у нее ящики, уже прошло не 2 недели, и даже не месяц.

Поскольку Наталья требования не фиксировала и дополнительные договоры не подписывала, то пока потребовать деньги за просрочу она не может. Но, несмотря на это, ящики забрали и возвращать не спешат, а это уже попахивает другой статьей.

Виктория Осипова, адвокат:

Если гражданка понимает, что, возможно, в отношении ее совершено какое-то преступление. Например, мошенничество, забрали ее имущество или похитили и так далее, то она может обратиться с заявлением в правоохранительные органы. И правоохранительные органы обязаны провести проверку по данному факту и сообщить ей, установлено лицо, не установлено лицо.

Стоит отметить, что Наталья пыталась свернуть на эту тропинку, но она почему-то привела в тупик.

Наталья Дубенецкая:

Обращалась в милицию, я думала, может, какое-то мошенничество завести, заявление какое-то написать. Я пришла, он мне говорит: идите в суд.

Виктория Осипова, адвокат:

Все эти вопросы, если они не урегулированы мирным путем, путем направления претензий и удовлетворения этих требований, то в дальнейшем можно обращаться с иском в суд. Данный иск должен подготовить квалифицированный юрист. В данном случае я рекомендовала бы обратиться к адвокату.

Действительно, в подобной ситуации, наверное, только суд может поставить последнюю точку в этом разбирательстве. Но, как выяснилось, для Натальи этот выход, оказался только входом.

Наталья Дубенецкая:

Знаете что, там же тоже нужны какие-то финансовые вложения, а у меня как бы вот, что было, все вложила.

Виктория Осипова, адвокат:

Потребитель должен понимать, что те расходы, которые он затратит на юридическую помощь, судом будет решен вопрос при вынесении решения о том, чтобы взыскать понесенные расходы с лица, который проиграл этот спор. Далее, если человек все же не имеет денежных средств, чтобы заключить договор с адвокатом, он может обратиться в местную коллегию адвокатов с заявлением о предоставлении ему адвоката за счет средств коллегии адвокатов.

Правда, тут не стоит спешить. Ведь рецепт этого блюда не так прост, как кажется на первый взгляд. И как у каждой хозяйки, здесь имеются свои секреты.

Виктория Осипова, адвокат:

При этом он должен предоставить документы, подтверждающие его затруднительное положение. В этом случае может быть решен вопрос о том, чтобы предоставить ему адвоката за счет средств коллегии адвокатов. Если материальное положение человека затруднительно, при этом он не имеет документов, подтверждающие это обстоятельство, то он может обратиться с жалобой или заявлением на субъект хозяйствования в местный исполнительный комитет. Кроме того, у потребителя имеется еще возможность обратиться в общественное объединение потребителей, которые также имеют право обращаться в суд с иском в интересах конкретного потребителя.

Похоже, Наталье придется испечь еще ни один пирог, чтобы его наконец-то признали шедевром. Ведь обращение в разнообразные инстанции отнимет не мало времени и сил, но этого того стоит. Так как, похоже, это единственный шанс вернуть кухню, пусть и с недостатками. Надеемся, что этот сюжет подтолкнет индивидуального предпринимателя к окончательному решению спора. В пользу потребителя, конечно.