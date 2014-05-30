Компания «Славянские окна» продолжает обманывать минчан

Для успеха в бизнесе есть два пути — разбиться в лепешку самому или разбить в лепешку конкурента. Компания «Славянские окна» нашла третий путь — она разбивает в лепешку доверие своих клиентов.

Екатерина Кунцевич:

Очень хотели бы вернуть хотя бы, ну не знаю, часть из этой суммы уплаченной, хотя бы 12 миллионов за эти окна.

Алла Коноплицкая:

Хочу, чтобы была справедливость, зло наказано, чтобы работали честно, чтобы не было мошенников.

Но работать обидчик минчанок Екатерины Кунцевич и Аллы Коноплицкой по совести так и не научился! Только больше нажил себе проблем и подпортил репутацию. Программа «Добро пожаловаться» о компании «Столичные окна» снимает сюжет уже в четвертый раз! Своеобразный рекорд. Казалось бы пора уняться и попытаться наладить честный бизнес, но нет.

Екатерина Кунцевич:

Заказали окна фирме «Славянские окна», заказали, ждали. Вышли все сроки, окон нет. Директор этой фирмы кормит завтраками, можно так сказать. Говорит: Приеду через неделю, окна частично готовы. Но никто их пока нам не может привезти, так как нет работников.

Жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть. Договор с фирмой «Славянские окна» Екатерина заключила еще в октябре 2013 года и по сей день ждет свою покупку. Со своей стороны женщина выполнила все обязательства, в том числе выплатила кредит банку. А это почти 13 миллионов рублей. Покупательница до последнего ждала, когда же, наконец, в комнате ее маленькой дочки Анечки солнце будет светить сквозь новые стекла, новых окон. Насытившись завтраками и отговорками недобросовестного бизнесмена, Екатерина стала действовать.

Екатерина Кунцевич:

Мы выждали все эти сроки, снова позвонили, он приехал, слезно просил, чтобы мы не наказывали его, не обращались в суд. Но в итоге мы обратились в защиту прав потребителя, где юристы нам помогли составить заявление исковое в суд. Обратились в суд, на первое заседание он не пришел.

Как оказалось, на сегодня в органах принудительного исполнения возбуждено более 90 исполнительных производств в отношении фирмы «Славянские окна». Взыскателями выступают как граждане, так и юридически лица. Общая сумма задолженности составляет более 500 миллионов рублей.

Людмила Макаренко, заместитель начальника управления правового регулирования исполнительного производства Министерства юстиции РБ:

В ходе исполнительных действий судебными исполнителями предпринят комплекс мер по установлению имущества и денежных средств, на которые возможно обратить взыскание. Тем не менее, на сегодняшний день требования исполнительных документов не выполнены.

Ничто не останавливает директора фирмы «Славянские окна». Его наглости и бесстрашию позавидовал бы сам камикадзе.

Екатерина Кунцевич:

На данный момент, сегодня был ему звонок, он продолжает так же работать, не знаю под какой фирмой, «Славянские окна» либо другая фирма. Принимает заказы, устанавливает окна.

Удивительно, но Дубинецкий Павел Александрович с олимпийским спокойствием активно продолжает свой нелегкий и небезопасный бизнес. Может от того, что совладать с ним не могут даже судебные исполнители?

Екатерина Кунцевич:

Пока ничего хорошего нам судебные исполнители не обещают. Сказали, что он объявлен в розыск.

Неужели компания «Славянские окна» так и будет дальше наживаться на доверчивости и наивности граждан?! Интернет-форумы пестрят гневными отрицательными отзывами о предприятии. Тем не менее, как показывает практика, клиенты, все же, у предпринимателя есть. Зачастую это происходит потому, что люди доверяют первому попавшемуся объявлению и красивой рекламе. И в итоге становятся жертвами недобросовестного бизнеса, который, мы надеемся, скоро будет ликвидирован.

Людмила Макаренко:

В настоящее время будет рассмотрен вопрос о направлении сообщения в компетентные органы для проведения проверки данного предприятия и рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Это значит, что час расплаты настанет еще не скоро. Так же, как не скоро к обманутым покупателям вернуться деньги и хорошее настроение. А таких сомнительных фирм, как «Славянские окна», в Минске пруд пруди. Поэтому, чтобы не оказаться в ловушке, мы уже который раз просим, никогда соглашайтесь на предоплату! Внимательно читайте договор. В нем должны быть указаны сроки и стоимость заказа. Обязательно читайте отзывы о тех, с кем хотите заключить договор. Старайтесь найти как можно больше информации о потенциальном продавце. И помните, что несколько минут, потраченных в Интернете на мониторинг, помогут вам спасти бюджет и нервные клетки от гибели.

А вообще, правовое государство берет бизнес за горло не для того, чтобы его задушить, а для того, чтобы аккуратно нащупать артерию.