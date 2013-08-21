Компания «Мастер-24» продолжает оставлять белорусов без дверей, несмотря на решение суда

Новости Минска. Давно известно, что дело мастера боится. Почему боятся мастера, точнее «Мастера-24», герои этого сюжета?

Ученые доказали: человек справляется с одним и тем же заданием успешнее, если находится в пределах одной комнаты. В отличие от того, когда «путешествует» по разным. Двери служат своеобразными границами событий для нашего мозга. Минчанка Татьяна Ивашкевич без межкомнатных преград обходится уже долгое время.

Татьяна Ивашкевич:

16 августа исполняется год, как мы живем без дверей, в нашей квартире живет 3 семьи: родители, брат с семьей и я с мужем. И мы живем вот так, без дверей. То есть принять ванну, сходить в туалет, покушать на кухне, даже обыкновенно просто уединиться в квартире невозможно.

Все началось с объявления, которое женщина увидела в метро. Красочная листовка заинтриговала Татьяну Ивашкевич акцией – «Купи 5 дверей, 6 получи в подарок!». Такую щедрость предлагала компания «Мастер-24», куда Татьяна и обратилась.

Татьяна Ивашкевич:

Мне сказали, что 30 июня 2012 года ко мне придет замерщик и составит полностью обмер дверей, межкомнатных проемов.

Замерщик положенную работу сделал, а после женщину попросили подписать три договора. Ей показалось странным, что два из них – на доставку дверей и их установку – заключались с ООО «Мастер-24», а третий – на поставку фурнитуры - с неким ИП Голомако. Однако двери, за которые Татьяна Ивашкевич заплатила около 9,5 млн, пришли в срок.

Татьяна Ивашкевич:

Двери были доставлены 16 августа, и с этого момента сказали, что с вами свяжется менеджер и установит вам дату и время установки. Прошла неделя — мне никто не позвонил, я начала читать договор подряда более внимательно, в котором увидела, что я должна была уведомить официально их о том, что мое помещение готово к выполнению работ.

После такого уведомления у «Мастера-24», по условиям договора, было 30 дней, чтобы двери установить. Но в компании не спешили с выполнением обязательств.

Татьяна Ивашкевич:

В итоге, через неделю после того, как я начала звонить в «Мастер-24» начальнику отдела продаж Конюшонку, нас обещали поставить в очередь, на монтаж, в связи с тем, что лето — большая загруженность. Через неделю я услышала тот же ответ.

А чуть позже женщина получила и прочла официальное письмо из организации, в котором говорилось, что договор на установку дверей с ней расторгается. Компания «Мастер24» имела право сделать это в одностороннем порядке, согласно пункта 8.2 договора. Установить двери организация не могла, так как не имела сертификата на выполнение такого вида работ.

Татьяна Ивашкевич:

Раз они отказываются исполнять монтаж, то я потребовала расторгнуть все договора со мной и выплатить мне мои внесенные деньги.

В компании «Мастер-24» с такими требованиями женщины не согласились. Пытаясь мирно решить вопрос, Татьяна Ивашкевич несколько раз отправляла письменные претензии компании. Но устав получать отписки, пошла дальше: в суд.

Татьяна Ивашкевич:

Окончательное решение суда Первомайского района было вынесено 21 февраля 2013 года. Суд Первомайского района присудил выплатить мне все деньги за двери, выплатить моральный вред мне и членам моей семьи, проживающим со мной в этой квартире.

Кто-то подумает: для чего необходимо было бороться за установку дверей? Не проще ли было обратиться за этой услугой к другой организации? Но все дело в той самой акции «Мастер-24», по которой при покупке пяти дверей получаешь установку со скидкой. Проще говоря, от стоимости установки отнималась стоимость двери, якобы полученной в подарок.

Татьяна Ивашкевич:

Монтаж обошелся бы в 1.891.800.

Парадокс в том, что желанная скидка предоставлялась только в момент установки дверей. Но, увы, в договорах не прописано то, что межкомнатные двери приобретаются по какой-либо акции.

Татьяна Ивашкевич:

Таких, как я, 10 человек, это минимум тех, кого я знаю. Причем я заключала договор в июне, двери мне поставили в августе. Есть люди, которые договора заключались в декабре 2012 года, и ситуация один в один. Они точно так же поставляют двери и отказываются от монтажа, то есть значит, умышленно люди так делают.

Кстати, и интернет-страницы наполнены негативными отзывами о компании «Мастер-24», которая мастерски уклоняется от установки дверей. Эта организация даже попала в черный список компаний на одном из сайтов.

Татьяна Ивашкевич:

На сегодняшний день суд вынес решение, выписал исполнительный лист, а на сегодняшний момент я не получила ни рубля.

Как оказалось, на расчетном счету компании денежных средств нет. По юридическому адресу она не зарегистрирована.

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы посоветовала потребителю, все-таки, осуществлять взаимодействие с судебным исполнителем, то есть, в данном случае, это помогать судебному исполнителю по поиску имущества, которое принадлежит на сегодняшний момент данной организации, то есть предоставлять информацию, где на сегодняшний момент такая организация размещается.

Сегодня организация «Мастер-24» имеет 3 магазина в столице, которые разбросаны по разным «точкам» на карте.

Татьяна Ивашкевич:

Первый - по адресу Лещинского, 12-6, второй магазин — Веры Хоружей, 1А, торговый центр «Силуэт», 3-ий магазин - на Тростенецкой, 17.

Женщина недоумевает: компания процветает, а получить свои деньги она до сих пор не может. Так как решение суда уже вынесено в пользу Татьяна Ивашкевич, то ей остается только ждать помощи от судебного исполнителя и делиться с ним сведениями о компании.

Елена Мойсейчик:

Для того, чтобы судебный исполнитель потом, в дальнейшем наложил взыскание именно на имущество, которое принадлежит фирме с дальнейшей реализацией имущества и, соответственно, выплатой денежных средств взыскателю. К сожалению, каким-либо иным способом решить данную проблему невозможно.

Как невозможно повернуть время вспять и пройти мимо компании «Мастер-24» и ее заманчивых предложений. Надеемся, посмотрев этот сюжет, потенциальные заказчики не один раз подумают, стоит ли слепо верить различным акциям и ждать установки дверей от «Мастера-24».

Вот уж, действительно, не дай нам бог увидеть белорусский бизнес, бессмысленный и беспощадный, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.