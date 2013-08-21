25-летняя гомельчанка не смогла объяснить налоговой, откуда у неё Bentley, BMW и квартира в центре города

Новости Беларуси. 25-летняя жительница Гомеля официально нигде не работает. Когда к девушке нагрянула налоговая, она так и не смогла объяснить, откуда у неё квартира в центре города и два дорогих автомобиля. Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, наследства гомельчанка не получала. Ни денег, ни недвижимости в лотерею не выигрывала.

Оксана Ободнюк, начальник отдела декларирования доходов и имущества налоговой инспекции (в комментарии onliner.by):

Учитывая внешние данные девушки, можно предположить, что ей делали дорогие подарки покровители. Но мы не полиция нравов, а налоговая инспекция. Наша задача – взыскивать налоги, а не читать мораль.

Сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району областного центра взыскали с девушки налог в 93,5 млн рублей. По словам Оксаны Ободнюк, на эти деньги можно три года платить пенсию человеку, который её заработал, или шесть лет выплачивать пособие молодой маме по уходу за ребёнком. К слову, указанную сумму – 93,5 млн рублей – безработная гомельчанка выплатила сразу же после посещения налоговой.

Как показывает практика, уклоняются от выплаты налогов не только простые граждане, но и знаменитости с мировым именем. Напомним, этим летом итальянский суд приговорил знаменитых дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана к году и восьми месяцам тюремного заключения. Самый известный тандем fashion-индустрии обвиняется в неуплате налогов на сотни миллионов евро. Если приговор будет подтвержден, Дольче и Габбана, по их собственным словам, будут вынуждены закрыть бизнес (смотрите видео).