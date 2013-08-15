Жалоба минчанина: ЖЭС не выполняет обязанности по уборке, а диспетчер отвечает, что уборщик ушел в запой

Новости Минска. Достоверно известно, когда строительство Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге подошло к концу, огромная часть площади была погребена под кучей строительного мусора.

Император приказал объявить о возможности для простых жителей забрать с площади кто что пожелает, и совершенно бесплатно. Через несколько часов от мусора не осталось и следа… Но вот у героя этой современной истории проблемы с мусором не решаются уже несколько месяцев…

Артур Горальд Бил, житель городка Камбрия штата Калифорния, удивил всех своей предприимчивостью. Мужчина выстроил роскошный особняк из… мусора. Всю жизнь он собирал всякий хлам, а когда его стало слишком много, пустил отходы в дело. А вот минчанина Владимира Турчуновича склад мусора рядом с домом вовсе не радует…

Владимир Турчунович:

Претензия, что плохо убираются подъезды, плохо убирается дворовая территория в зимнее время и в летнее, мусор складируется под моими окнами. Поэтому вонь, грязь, мухи и все такое. Хочу, чтобы ЖЭС начал работать нормально.

На работу ЖЭС Владимир сетует уже не первый месяц и даже не первый год. Мешки с мусором, грязь в подъезде, неухоженная дворовая территория. Чтобы не быть голословным, мужчина регулярно берёт в руки фотоаппарат. На случай, если работники ЖЭС решат замести следы.

Владимир Турчунович:

Это сегодня они просто порядок навели. У меня дома супруга находится, она в отпуске, я забежал домой, она говорит, что тут просто щётками мыли. И то, если открыть дверь, видно, что грязь не отмыта. Ну как, более-менее чисто.

Директор ЖЭС №123 от слов Владимира не отмахивается, проблему признаёт. Но считает, что не меньше чем ЖЭС, виноваты и сами жильцы дома.

Андрей Бочаров, директор ЖЭС №123:

Я так понимаю, т.к. сейчас летняя пора, запах, это человека не устраивает. Да, мы согласны, что это неприятно, и прикладываем все усилия. Но заявки на диспетчерскую службу последние были в июне месяце.

Кроме того, что жильцы дома не подают заявки на уборку, директор ЖЭС отмечает и ещё один малоприятный момент: люди сами оставляют мусор около подъезда, вместо того, чтобы отнести его на контейнерную площадку. Отсюда и запах, и насекомые, и грязь… Однако Владимир уверен, что дело вовсе не в этом.

Владимир Турчунович:

Есть такой принцип: если человек хочет сделать, он ищет возможность, если не хочет, ищет причину. У вас причина. Представьте себе, звонить диспетчеру ЖЭС и ответ слышать: «Ваш уборщик ушёл в запой».

Андрей Бочаров:

Когда это было?

Владимир Турчунович:

Это я могу вам тысячу свидетелей привести.

Возмущение Владимира усиливалось ещё и тем, что к моменту приезда съёмочной группы все проблемы были «подчищены». И если бы не многочисленные фотографии, придраться, в общем-то, было бы не к чему…

Тут минчанин припомнил и прошлые обиды: как жильцы подъезда, не дождавшись помощи от ЖЭС, сами чистили снег у подъездов, как пришли на субботник высаживать деревья, а субботник не состоялся, как трактор от ЖЭС уничтожил клумбу, над которой мужчина лично трудился…

Идти на компромисс и брать работу ЖЭС на свой личный контроль Владимир отказался: устал биться головой о бетонную стену непонимания. Решил, что в подобных ситуациях будет обращаться в вышестоящие инстанции. А вот директор ЖЭС дал твёрдое обещание.

Андрей Бочаров, директор ЖЭС №123:

Да, была проблема, у человека наболело. Но я повторюсь, как принимали меры, так и постоянно будем отслеживать ситуацию.

В случае, если мер, принимаемых ЖЭС, будет всё-таки недостаточно для поддержания чистоты и порядка, жителям дома придётся выходить на тропу войны.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данном случае я бы, прежде всего, посоветовала потребителю обратиться в центр гигиены и эпидемиологии данного района со своей жалобой, где указать, что не выбрасывается мусор — происходит антисанитария, дабы санстанция тогда отреагировала на действия ЖЭС.

Если этот факт будет признан сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии, работников ЖЭС привлекут к ответственности и, естественно, к выполнению их прямых обязанностей.

Елена Мойсейчик, юрист:

Я бы, всё-таки, посоветовала ещё дополнительно потребителю обратиться с заявлением в ЖЭС, где указать, что отчисления он, всё-таки, производит за уборку мусора и прилегающей территории и, соответственно, ЖЭС обязан производить эту уборку.

В дальнейшем, если всё-таки такие случаи будут повторяться, жильцам придётся обратиться с исковым заявлением в суд с требованием выполнить условия договора по уборке территории и уборке мусора. Или выстроить целый жилой квартал из отходов и попасть в книгу рекордов Гиннесса.

А руководству столичного ЖЭС №123 хочется напомнить старую русскую пословицу: «Если не выносить из избы мусор, он может вымести из нее хозяев», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.