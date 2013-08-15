Из-за производственной травмы минчанин остался без пальцев. Работодатель компенсировал 200 тысяч рублей, а жилье инвалида переходит в разряд арендного

Новости Минска. Считается, что каждый человек- кузнец своего счастья, вот только не у каждого получается сохранить свои пальцы в целостности. Например, у героя этого сюжета пальцев теперь на четверть меньше.

Завязать шнурки, размешать сахар в чае, почистить зубы – эти простые вещи минчанин Игорь Климович самостоятельно не сможет сделать больше никогда. Виной тому - несчастный случай, который произошел с ним во время работы водителем в ЖРЭО Заводского района Минска.

Игорь Климович:

Я ничего не помню, взрыв такой, я лежу, хорошо, что человек ехал, остановился, а так, может, меня сейчас бы и не было.

Взорвалось колесо машины, на которой работал Игорь Климович. Водителю оторвало обе руки, которые врачи потом кропотливо восстанавливали - собирали буквально по частям. А вот пальцы Игорю пришить обратно не удалось. Их у него теперь пять. На обе руки.

Игорь и Елена Климович:

Руки восстанавливали, разрабатывали, очень хорошо массажи делали, но пальцы все равно ж не вырастут.

Лечение и реабилитация Игоря растянулась почти на год. За это время руководство ЖРЭО выделило Игорю щедрую материальную помощь в 200 тысяч и успело выдвинуть свою версию несчастного случая.

Елена Климович:

Предприятие винит моего мужа в том, что случилось. Без экспертизы автотехнической его сделали виноватым.

Сейчас Климовичи пытаются через суд призвать ЖРЭО Заводского района к ответственности за случившееся. Но беда не приходит одна. Елена боится, что их с несовершеннолетними детьми и мужем-инвалидом выселят из государственного жилья. Эту двухкомнатную квартиру семья работника получила в исполкоме Заводского района по ходатайству ЖРЭО и продлевала право пользования ею каждый год.

Елена Климович:

Мы начали спрашивать по поводу этой квартиры. Нам пришел ответ от ЖРЭО, что наша семья подлежит выселению.

Мы попытались выяснить подробности этой истории у представителей власти, но и в ЖРЭО, и в исполкоме Заводского района с нами разговаривать категорически отказались.

Елена Климович:

У нас 22 числа заканчивается срок проживания в этой квартире. А в сентябре муж ложится на повторную операцию по поводу этой производственной травмы. Чтоб так не получилось, чтобы он лег в больницу, а тут приехали и выселили.

Так получится и не должно, заверяет специалист.

Римма Лапцевич, юрист-риэлтор:

Пока идет расследование по факту травмы при подаче в суд, администрация должна приостановить действия по выселению граждан из занимаемой квартиры. Нужно обратиться в вышестоящую организацию, соответственно, администрацию города Минска, в Администрация Президента и в суд, который занимается всеми трудовыми вопросами. И, соответственно, приостановить действия данного, скажем, произвола со стороны администрации Заводского района.

По нашему совету, Елена обратилась с письмом в Администрацию президента Республики Беларусь. Реакция со стороны администрации Заводского района последовала незамедлительно: нас заверили, что Климовичам продлят договор на проживание в государственной квартире. Но ненадолго. Скоро вступает в силу закон о переводе неприватизированного государственного жилья в разряд арендного. Иными словами, семье придется арендовать свою квартиру за 600-700 тысяч рублей в месяц. Для инвалида с двумя несовершеннолетними детьми сумма немаленькая.

Игорь Климович:

Я говорю: «Дайте мне пальцы, и никаких вопросов к вам не будет».

Надеемся, что семье Климович удастся доказать свою правоту в суде, и, если не совесть, то хотя бы решение Фемиды заставит руководство ЖРЭО Заводского района взять на себя помощь семье бывшего сотрудника.

Вот уж действительно, порой начинаешь думать, что современный чиновник работает под девизом: «Мое скромное счастье через ваше огромное горе…», сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.