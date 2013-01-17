В районе Тракторного завода дома разрушаются сами, угрожая жизни и здоровью жильцов

Новости Минска. На столичной улице Щербакова расположено сразу несколько аварийных домов, предназначенных под снос. За неимением лучшего, в них продолжают жить люди. Пока чиновники не торопятся ликвидировать проблемные здания, дома разрушаются сами, угрожая жизни и здоровью жильцов. В минувшую субботу в квартире семьи Клименко по адресу Щербакова, 44 обвалилась часть потолка.

Татьяна Клименко:

Сын сидел за столом, а мы уже легли спать. И слышу только «бух!», я подумала, что шкафчик упал, мы повыскакивали, а тут, вот, рухнул потолок.

По счастливой случайности, обвал произошел поздно вечером, и никто из членов семьи не пострадал. Но потолок пошел трещинами и угрожает жильцам новыми обвалами. И нет никаких гарантий, что, случись это, семье Клименко снова повезет так же, как и в первый раз. Хозяйка квартиры, Татьяна Викторовна, показывает куски штукатурки, которые ее сын снял с растрескавшегося потолка.

Татьяна Клименко:

Мы вчера сидим, а тут: «тресь, тресь», мы боимся ходить. Он сегодня взял эти куски, поотбивал сам. Могло б кому-нибудь, да и по голове.

А ведь в квартире живет восемь человек и двое из них - дети. В особой зоне риска маленький Владик, который постоянно находится в доме с бабушкой Таней и не понимает, почему взрослые больше не пускают его бегать по дому? Работники ЖЭС обрушение потолка, похоже, не относят к чрезвычайным ситуациям, поэтому мастер попросту не приходит по заявке в аварийную квартиру.

Татьяна Клименко:

Я звонила много раз, в диспетчерской сказали: «К вам пошли». Я опять все звонила-звонила, а они все: «Мастер на обеде, мастер придет, передадим, оставьте заявку. Я говорю: «Наша заявка еще с субботы у вас лежит».

Татьяна Викторовна пыталась связаться и с начальством ЖЭС, но все безуспешно. Тогда она решила, что если мастер не приходит, а до начальника не достучаться, есть только один выход.

Татьяна Клименко:

Опять звоню в диспетчерскую, мастера нет, я говорю: «Мы будем обращаться на телевидение», а он мне сказал: «Правильно сделаете!»

Чтобы выяснить, почему жильцы дома № 44 должны жить в постоянной опасности, мы попытались связаться с руководством ЖЭС, но ни до директора, ни до мастера так и не дозвонились, зато удалось пообщаться с диспетчером. Разговор, правда, как-то сразу не заладился.

Тогда мы решили, что нет ничего лучше живого общения, и пришли в ЖЭС вместе с Татьяной Викторовной, но диспетчер явно была не расположена к беседе. Зато неуловимые директор и главный инженер оказались на месте. По их мнению, никакой проблемы с домом № 44 по улице Щербакова не существует.

Светлана Макаренко, директор ЖЭС-64:

Возникли новые места, кровля старая. Дом был назначен на снос, но мы следим за ним.

А если и возникает какой-нибудь обвал, как в квартире Татьяны Викторовны, это дело житейское, и не стоит ни спешки, ни переживаний. Никто ведь от этого еще не умер. Пока.

Алексей Турко, главный инженер ЖЭС-64:

Сейчас идет решение с производственным отделом ЖРЭУ, мы обратились, приедет производственный отдел, перепроверим ваш потолок, и будем менять.

Самое интересное, что закон в этой ситуации на стороне ЖЭС.

Елена Мойсейчик, юрист:

Максимальный срок на устранение таких недостатков, согласно законам Республики Беларусь «О защите прав потребителей» для жилищно-коммунальных услуг составляет один месяц.

Если в течение этого времени произойдет несчастный случай, ответственность за это тоже автоматически ложится на ЖЭС. Получается, что, действуя в рамках закона, руководители организации могут и людей покалечить, и себе создать большие проблемы. К счастью, у жильца есть и другой выход.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель вправе нанять любую другую строительную организацию, подрядную организацию, то есть заключить с ними договор, и устранить недостатки собственными силами за свой счет. В дальнейшем имеет полное право обратиться в эту организацию для возмещения своих убытков. Если ему будет отказано в удовлетворении этого требования, тогда с исковым заявлением в суд.

Но до этого дело, скорее всего, не дойдет. Директор ЖЭС пообещала, что в скором времени все будет сделано.

Светлана Макаренко, директор ЖЭС-64:

Мы привлечем, может быть, даже подрядную организацию. Я гарантирую, что все будет устранено.

Сейчас у семьи Клименко два выхода: незамедлительно начать ремонт за свой счет или поверить обещаниям. И если в первом случае деньги дают хоть какие-то гарантии на результат, во втором остается только надежда, что слово директора ЖЭС окажется крепче подшефных ей потолков. И семья снова сможет чувствовать безопасность под крышей дома своего.