Как белорусов «разводят» в магазинах сотовой связи

Новости Беларуси. От брака никто не застрахован. Каждому из нас рано или поздно приходилось и приходится с ним сталкиваться. Обидно, когда ты понимаешь, что тебя разводят буквально на пустом месте.

Минчанка Лилия Домрачева считает, что ее пытается развести салон сотовой связи. А все начиналось банально. Женщина купила мобильный телефон, через два дня в нем перестала работать фото и видеокамера. Лилия отнесла телефон в салон.

Лилия Домрачева:

Сдали его обратно на экспертизу, чтобы мне вернули деньги. Целый месяц нас мурыжили, будут они отдавать деньги, не будут. Наконец в конце декабря мне было сказано, что мы вам вернем деньги.

Вот здесь и начинается история. Дело в том, что телефон Лилия покупала в кредит. Последний с удовольствием оформил один из столичных банков. После того, как экспертиза признала, что телефон имеет дефект производственного характера, минчанка позвонила в банк с вопросом: «Кто должен погасить кредит?» Банкиры уверили, что поводов для беспокойства нет: погасит сумму магазин. Лилия успокоилась. Но на прошлой неделе Лилии позвонили из юридического отдела салона «Евросеть» и огорошили.

Лилия Домрачева:

Мне было сказано, что вы нам должны еще 240.000 рублей! Как это, мы вам должны?! - А за ваши проценты никто платить не будет.

Такой поворот событий женщина никак не ожидала. Она считала себя пострадавшей стороной. Мало того, что Лилия внесла первый взнос 370.000 рублей, но ведь она еще и месяц ждала результатов экспертизы. Женщина уже молчит о том, что телефон был подарком маме на День рождения.

Лилия Домрачева:

В общей сложности купили телефон за миллион 150, переплата в нем 600, телефон неисправен, в банк в начале декабря 150 тыс. первоначальный взнос, сейчас мы заплатили 150 тыс, чтобы не было проблем с банком.

Иными словами, Лилии никто возвращать не собирался не только первоначальный взнос, но и требовали заплатить 240.000 рублей за пользование кредитом. То есть за бракованный телефон, месяц нервотрепки и испорченное настроение мамы должна была расплачиваться сама Лилия. Согласитесь, это несправедливо. Причем не только по-человечески, но и по закону.

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Согласно п.5 ст.27 Закона о защите прав потребителя, нашему потребителю магазин должен возместить все его убытки и расходы, которые были связаны с получением кредита, то есть проценты, уплаченные по кредиту и та сумма, которая была потрачена потребителем на приобретение данного кредита.

Таким образом, Лилии больше не следует звонить в салон связи. Надо сесть за письменный стол и написать требование руководству магазина о возмещении всех убытков. Прежде всего, первоначальный взнос. Кроме того, к письму следует приложить банковский документ о кредите и процентах. Если же ее требование не будет удовлетворено, следующий этап — разбирательство через суд. Ну а уже в суде требовать не только возмещения расходов, но и морального вреда.