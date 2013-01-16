В Нью-Йорке новый закон жестко регламентирует порядок приобретения оружия

Новости США. В Нью-Йорке появился самый жесткий закон о приобретении оружия. Законодатели штата проголосовали за ограничение продажи и другие меры.

В частности отныне запрещается покупать оружие душевнобольным людям. Размер магазина для патронов ограничат. А торговцы вооружениями должны будут сообщать полиции о всех продажах.

На подобные ограничения законодатели штата Нью-Йорк пошли первыми в США. Толчком послужила очередная трагедия со стрельбой - в школе «Сэнди хук» в Ньютауне. В середине декабря минувшего года вооруженный преступник ворвался в здание и открыл огонь. Погибли 20 детей и 6 взрослых.

Без стрельбы в США не обошлось и сегодня. И вновь на территории учебного заведения - на парковке рядом с техникумом в городе Хазард штата Кентукки. Неизвестный убил несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джон Церетто, член ассамблеи штата Нью-Йорк (США):

Главное во всем этом деле с оружием, не растерять опыт наших предков, я имею ввиду те поправки, которые они внесли ранее, о ношении оружия, о свободе слова, о свободе веры. Пересмотр этого заслуживает больше времени для обсуждения, это не может быть решением после 12 часов обсуждения или даже после 24 часов. Ведь те законы, которые мы решим вдруг изменить, затронут жизнь поколений, тех, кому мы служим. Поэтому нынешней скоропалительностью я очень обеспокоен.