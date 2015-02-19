Как на законных основаниях выселить соседей с асоциальным поведением?

Все хотят жить среди людей, но без соседей. Герои этого сюжета мечтают поскорее избавиться от соседей, потому что каждый день проживания с ними рядом может стать последним.

Жителям дома №15 по улице Кедышко, что в Минске, покой только снится. Номера аварийных служб жильцы знают наизусть и способны набрать их в кромешной тьме и с просонья. Источником своих треволнений и бед они видят в соседях из 30 квартиры. Осенью 2014 года программа «Добро пожаловаться!» уже показывала сюжет о том, как пожар в злополучной квартире едва не довел до беды.

Народ был готов к следующему и, что называется, накаркал. 8 февраля тридцатая квартира горела снова. Жильцы уверены, что бедствие не последнее.

Игорь Абрамов:

Если произойдет очередной пожар, это может быть взрыв газа, сами понимаете что такое «хрущевка», то есть это сложит полдома. Когда катастрофа произойдет, начнутся какие-то охи ахи, но кому они нужны будут в этом случае, я не знаю, но надо принимать какие-то меры. Сколько это может продолжаться?!

Что такое пьющие и гуляющие соседи знают только те, кто однажды с ними имел удовольствие проживать. Они могут всю ночь буянить и не давать никому покоя, а утром, отправляясь за пивом и вином, мило улыбаться вам в глаза.

Игорь Соколов:

Жить с ними — сплошной ужас. У них постоянно проходят пьянки. Вечерами они ходят, собирают бутылки, грохот стоит неимоверный. От них ползут тараканы, ползут муравьи, вонища идет страшная.

Терпению коммунальных служб и правоохранительных органов можно позавидовать. Но, увы, реальных рычагов воздействия на беспокойных соседей у них мало. Ну составят протокол, ну поувещевают, ну поугрожают. И что? Штрафы уплачены, упреки проглочены, совесть спокойна! Можно идти в магазин. Жильцы считают, что районные службы недостаточно активны.

Игорь Соколов:

Я не знаю, куда смотрит милиция, домоуправление, сколько раз писали коллективные письма, никаких результатов нет, надеемся только на вас. Чтоб как-то помочь выселить этих людей. Только что был сделан капремонт, государство вложило уйму денег, а эти пьяницы, пожары постоянные… Куда это годится?

Хотя, если верить словам коммунальщиков, они сделали все возможное. И точку в этом паленом деле может поставить только суд.

Роман Мамедов, директор КУП «ЖЭУ-19»:

Нами были составлены протоколы и направлены в суд, после этого квартира помечена как асоциальная. Был проведен осмотр состояния жилья, Осипов никаких мер для наведения порядка в квартире не принимал, на прошлой неделе был составлен второй административный протокол, направлен в суд для решения вопроса. С сентября квартира находится в частной собственности. Будут решаться вопросы по выселению жильца.

Еще совсем недавно выселить беспокойных жильцов из приватизированных квартир было практически невозможно. С весны 2014 года новый Жилищный кодекс стал позволять подобных Осиповым граждан выселять!

И даже без предоставления иного жилого помещения! Только за последние полгода в Беларуси судами рассмотрено около 6 000 подобных дел. По результатам судебных процессов количество выселенных перевалило за сотню. Так что еще немного и тридцатая квартира может уйти с молотка! В этом деле есть нюанс. Владельцем квартиры является не пятидесятилетний Андрей Осипов и не его сожительница, а сын Владимир Осипов. Последний пытается вразумить отца, но пока тщетно. И здесь, возможно, дабы сохранить квартиру, сыну придется переступить через чувства и выселить отца в никуда.

Виктория Осипова, адвокат:

В соответствии с абзацем четвертым п. 1 ст. 185 Жилищного кодекса Республики Беларусь такие граждане могут быть выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по требованию собственника или другого заинтересованно лица. Основаниями для выселения таких граждан являются наличие неоднократного привлечения к административной ответственности правонарушителя в течение года. Таких привлечений к административной ответственности должно быть не менее трех, при этом будет проверено, предупреждался ли этот гражданин собственником о возможности выселения из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. При таких обстоятельствах этот гражданин может быть выселен из этого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения.

Младший Осипов, как это ни странно звучит, должен выслать отцу по почте заказное письмо, в котором предупредить родителя, что если он не исправится, то будет выселен через суд. Вероятность того, что закон станет на сторону владельца квартиры и соседей, очень велика.

Буквально за несколько часов до выхода сюжета в эфир стало известно, что жильцы тридцатой квартиры вновь отличились. Их имена украшают милицейские сводки.

Пьянка, драка, удар бутылкой по голове. Как итог — старший Осипов в больнице, жена под стражей. С одной стороны, это ужасно, но с другой, данное происшествие прекрасно укладывается в будущее судебное разбирательство о выселении.