Более двух килограммов психотропного вещества обнаружили оперативники во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. Более двух килограммов психотропного вещества, а это около 3 тысяч доз, обнаружили оперативники во Фрунзенском районе Минска. Принимать меры к виновным будут уже по новому документу, который вступил в силу 4 февраля. Правоохранители получили целый «арсенал инструментов» для борьбы с этим злом. Напомним, президент накануне Нового года подписал Декрет «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

Спортивная сумка, весы, упаковка и два пакета. В одном — порошок, больше килограмма, в другом — спайс граммов 600. Этим «оружием» можно убить сотни молодых людей. Оперативники Фрунзенского РУВД тут же определили — в тайнике троллейбусного парка по улице Харьковской спрятаны вещи наркодилера.

Оперативный сотрудник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска:

Была обнаружена сумка, в которой находилось более 300 готовых к раскладке закладок, а также нерасфасованные особо опасные психотропные вещества.

Высокие технологии в сфере экспертиз, вероятно, помогут найти и владельца товара.

Теперь за сбыт наркотиков дилеру грозит как за убийство — до 15 лет лишения свободы. В случае, если покупатель наркотиков умер, то продавца могут приговорить и к максимальному сроку — 25 годам.

Уже не посмотрят и на юный возраст. Уголовная ответственность за сбыт наркотиков с 14 лет.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Проработан комплекс мероприятий по предварительному тестированию, который будет проводиться в школах и других учебных заведениях для выявления группы риска.

Оказаться за решеткой могут не только те, кто выпрыгивает из окна или выкалывает под воздействием спайса глаза друг другу. За нахождение в общественном месте в наркотическом опьянении на первый раз оштрафуют до 10 базовых. За повторное попадание могут дать до двух лет «химии».

Для наркопотребителей создадут специальные ЛТП. А с марта все, кто попался «под кайфом», будут на едином учете.

Такие меры своевременны и востребованы в обществе — считают аналитики.

Александр Шпаковский, координатор гражданской кампании по противодействию незаконному обороту наркотиков:

Преступления, относящиеся к незаконному сбыту и распространению наркотиков, это преступления тяжкие, особо тяжкие. Необходимо создать для этих людей в исправительных учреждениях и внести в уголовно-исполнительное законодательство такие нормы и условия содержания, которые действительно бы способствовали тому, чтобы они ощутили тот принцип неотвратимости, справедливости, наказания и возмездия, и одновременно это побуждало бы к какому-то раскаянию.

«Настоящая война!» — эту фразу неоднократно повторял президент Александр Лукашенко на совещаниях, обсуждая антинаркотические меры. Ведь наркодельцы ради наживы втягивали в смертельный бизнес, по сути, детей. Десятки юных смертей, сотни тех, кого медики едва вытащили «с того света». Все чаще в сводки оперативников попадали школьники. Поэтому жесткий ответ наркотическому геноциду весьма адекватный, говорят белорусы.

Мнения белорусов:

— Я бы их наказала не знаю как… Посмотрите, сколько умирает молодежи! Не дай Бог никому в таких муках умирать молодым людям.

— Я против наркомании, распространению наркотиков. Пусть боятся те, кто распространяет.

— Им место за решеткой.

Жёсткие меры, как удар по наркодилерам и мощный заслон от «смертельного» соблазна. Остается помочь тем, кто все-таки попал в зависимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.