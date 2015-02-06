Прямой эфир

Может ли инвалид ІІ группы претендовать на долю наследства, которое составлено на его родственников?

06 февраля 2015 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На вопросы «горячей» линии программы «Добро пожаловаться!» отвечает юрист.

Житель Бобруйска задает вопрос:
Завещание составлено на имя моих братьев и сестер, я являюсь инвалидом ІІ группы. Могу ли я претендовать на долю наследственного имущества?

Елена Мойсейчик, юрист:
Можете, так как в соответствии с действующим законодательством на территории Республики Беларусь несовершеннолетние дети и нетрудоспособные наследники наследодателя не зависимо от содержания завещания имеют по нашему законодательству обязательную долю.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Елена Мойсейчик

Другие новости рубрики

Все новости
Имеет ли право отец потребовать деньги на содержание, если он бросил ребенка и не участвовал в его воспитании?
06 февраля 2015 11:33

Имеет ли право отец потребовать деньги на содержание, если он бросил ребенка и не участвовал в его воспитании?

Более двух килограммов психотропного вещества обнаружили оперативники во Фрунзенском районе Минска
04 февраля 2015 17:21

Более двух килограммов психотропного вещества обнаружили оперативники во Фрунзенском районе Минска

Жалоба на Григория Привалова: у него заказали курсовую, а он просто скачал ее из Интернета
30 января 2015 14:17

Жалоба на Григория Привалова: у него заказали курсовую, а он просто скачал ее из Интернета