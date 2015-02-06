Может ли инвалид ІІ группы претендовать на долю наследства, которое составлено на его родственников?

На вопросы «горячей» линии программы «Добро пожаловаться!» отвечает юрист.

Житель Бобруйска задает вопрос:

Завещание составлено на имя моих братьев и сестер, я являюсь инвалидом ІІ группы. Могу ли я претендовать на долю наследственного имущества?

Елена Мойсейчик, юрист:

Можете, так как в соответствии с действующим законодательством на территории Республики Беларусь несовершеннолетние дети и нетрудоспособные наследники наследодателя не зависимо от содержания завещания имеют по нашему законодательству обязательную долю.