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Имеет ли право отец потребовать деньги на содержание, если он бросил ребенка и не участвовал в его воспитании?

06 февраля 2015 11:33
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На вопросы «горячей» линии программы «Добро пожаловаться!» отвечает юрист.

Жительница Пинска задает вопрос:
Мне недавно исполнилось 19 лет, росла только с мамой, отец ушел от нас, когда мне было 7 лет, он никак не помогал. За все это время он не выслал нам ни копейки. Я его ни разу не видела. Недавно мне сказали, если отца не лишили родительских прав, то он когда-нибудь в старости может потребовать деньги на содержание, то есть алименты. Это действительно так?

Елена Мойсейчик, юрист:
Ваш отец в соответствии с действующим на территории Республики Беларусь законодательством обязан был платить алименты и заботиться о вас какими-либо другими способом. Если же в действительности такого не происходило, соответственно, в данной ситуации, если вдруг возникнет такая ситуация, что отец в дальнейшем обратится, например, с иском в суд или потребует от вас какой-то заботы о нем, то вы вправе собирать какие-то свидетельские показания, доказательства того, что отец не осуществлял помощи при вашем взрослении, можете обратиться с исковым обращением в суд. С  учетом собранных вами доказательств уже будет определяться, имеет право ваш отец на какую-то помощь от ребенка или нет.      

# Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Дети и родители

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