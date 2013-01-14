Закон об издательском деле вступит в силу 7 июля 2013 года

Новости Беларуси. Увеличить конкуренцию и оживить рынок поможет закон об издательском деле. Он впервые принят в Беларуси и вступит в силу с 7 июля 2013 года.

Одна из новаций - создание Государственного реестра издателей, производителей и распространителей печатных изданий, что позволит вести системный учет всех субъектов издательского дела. Закон предусматривает замену существующего механизма лицензирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Жилинский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы уходим от лицензирования, если каждые 5 лет субъекты издательского отдела должны были лицензироваться, то достаточно сейчас 1 раз им зарегистрироваться в реестре при Министерстве информации Республики Беларусь. Самое главное, что определяет Закон, конкурентность между субъектами издательского дела, нам кажется, что это подтолкнет рынок издательского дела к оживлению. И издатель будет бороться, распространитель будет бороться за своего потребителя.