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Закон об издательском деле вступит в силу 7 июля 2013 года

14 января 2013 11:09
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Новости Беларуси. Увеличить конкуренцию и оживить рынок поможет закон об издательском деле. Он впервые принят в Беларуси и вступит в силу с 7 июля 2013 года. 

Одна из новаций - создание Государственного реестра издателей, производителей и распространителей печатных изданий, что позволит вести системный учет всех  субъектов издательского дела.  Закон предусматривает замену существующего механизма лицензирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марат Жилинский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы уходим от лицензирования, если каждые 5 лет субъекты издательского отдела должны были лицензироваться, то достаточно сейчас 1 раз им зарегистрироваться в реестре при Министерстве информации Республики Беларусь. Самое главное, что определяет Закон, конкурентность между субъектами издательского дела, нам кажется, что это подтолкнет рынок издательского дела к оживлению. И издатель будет бороться, распространитель будет бороться за своего потребителя.

# СМИ Беларуси

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