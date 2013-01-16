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Депутаты приступили к работе над законопроектами по монополиям

16 января 2013 07:12
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты работают над двумя важными законопроектами по монополиям.  Документы имеют ключевое значение для развития белорусской экономики.

В частности, первый - определяет роль государства в антимонопольной сфере, регулирует  работу госорганов, более четко и досконально описывает их полномочия. Второй законопроект пропишет   правила, в соответствии с которыми будут действовать сами промышленные и торговые структуры.
Кроме того, оба проекта учитывают новые реалии, связанные со вступлением Беларуси в Таможенный союз и Единое экономическое пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парламент Беларуси

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