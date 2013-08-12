Автор любительского видео о «наркоманах Курасовщины» приговорён к 7 суткам ареста

Новости Беларуси. В Октябрьском суде Минска сегодня слушали дело Руслана Мирзоева. Он известен в сети Интернет по любительским роликам: сначала о буднях одного из предприятий, а затем о жизни некоторых спальных районов столицы.

Автор, а заодно и режиссёр доносил до сетевого зрителя якобы увиденное в стиле «life» и весьма ярких красках – наркоманы, драки, нецензурная брань. Как выяснилось позже, такая «правда жизни» оказалась элементарной постановкой, за которую скандальный режиссёр-самоучка проведёт под арестом неделю.

Вот так некогда рабочий МАЗа, а ныне грузчик, стал знаменитым. Первую популярность в сети ему принесло видео о трудовых буднях завода. Но это была лишь проба пера. Следующий сюжет – жизнь в Курасовщине. Наркоманские притоны, проститутки и грабежи. Правда, на деле нашумевшее видео оказалось постановочным.

Вот например, грабитель. В хрониках он отбирает телефон и деньги у местных ребят, а затем избивает жертву. Герою эпизода 16 лет.

Леонид Скуратович, участник съёмок:

Я просто сам попросил, чтобы он меня взял сняться в ролике. Подошёл на место, где мне назначили встречу, и там уже всё заранее рассказали, что будет в течение этих 20 минут. Ну, смысл… Ну, не знаю.

В главных ролях не только подростки. Из 20 участников проекта, половина – взрослые люди. Снимались в фильме и девушки.

Операторская работа – на уровне. Фигурой Мирзоева заинтересовалось некое рекламное агентство, главная цель которого вирусное видео. Присоединиться к творческой группе предложили сами.

Антон Марченко, оператор:

Что бы он не снял, это обязательно пойдёт вирус, то есть пойдёт вирусное распространение. Это в России – наркоман Павлик, проект +100500. То есть, получается, создание такого сюжета в Беларуси могло бы быть равноценным проектом. Ну, то есть очень логично с ним «запартнёриться».

Как признаётся Руслан Мирзоев, он бывший наркоман. Так что среда ему хорошо знакома. Краски сгущали исключительно ради юмора.

Руслан Мирзоев:

Ну, было пару моментов, когда я подходил к обычным прохожим и задавал им вопросы. Вот там реалистичное было. А в основном, да. Ну, в реальности, естественно, мне наркоманы не позволили бы никогда зайти. Злой умысел я не преследовал, моя исключительная цель какое-то юмористическое шоу сделать. Так, чтобы люди посмеялись.

До суда в Беларуси такое дело дошло впервые. К административной ответственности Мирзоева привлекли за хулиганство. Съёмки в общественных местах сопровождались нецензурной бранью. Причём проходили они, в основном, на школьном стадионе. Свою вину автор признал.

Павел Родионов, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Руслан Мирзоев и подобные правонарушители должны чётко понимать, что своими действиями они могут толкнуть особенно молодых людей на совершение преступлений и противоправных действий. Подобная деятельность является незаконной и никак не может восприниматься обществом с улыбкой. мы должны давать принципиальную общественную оценку подобным действиям и пресекать их на всех уровнях.

Суд учёл, что у Руслана Мирзоева маленькая дочь. В общей сложности под арестом он проведет 7 суток.

Впрочем, если бы автора заподозрили в подстрекательстве к насилию, ему грозил бы совсем другой срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.