Достоинства и недостатки видеосъёмки в общественных местах: всем ли нравится быть звёздами Интернета?

Новости Беларуси. Повальная видеомания. Лишь ленивый не чувствует себя режиссёром, ну, в крайнем случае, оператором, и не снимает окружающий мир на камеру мобильного телефона. Прибавим к этому уже привычные камеры наблюдения в магазинах, подземных переходах, у банкоматов и вагонах метро и ещё видеорегистраторы – живые картинки ДТП чаще всего в топе Интернет-просмотров. А вот те, кого снимают, далеко не всегда в курсе собственной мобильной полулярности. Жизнь на виду – это хорошо или плохо. Вероятно, истина где-то посередине.

Двигатель прогресса сейчас раскручивается такими темпами, что угнаться за техникой нового поколения бывает ну очень сложно. В нашем случае оказалось и вовсе невозможно: мотоциклист-нарушитель ушёл от погони, разогнавшись по трассе до 250 километров в час! Только вот так просто взять и «испариться» из поля зрения сейчас нельзя. Видеокамеры преследуют нас на каждом шагу.

Обычный минский двор. На первый взгляд, место укромное, но только на первый взгляд. Сейчас почти у каждого человека есть своя собственная видеокамера в кармане. Обычно это просто современный мобильный телефон. В добавок, в каждом втором автомобиле есть видеорегистратор. И получается, что мы порой сами не подозреваем, насколько часто попадаем в объектив даже случайных прохожих.

На этот раз не помог и всевидящий регистратор: мотоцикл был без номеров, и уж очень скоростной. Так что координаты призрачного гонщика пришлось передавать следующим постам.

Дмитрий Иванцов, инспектор дорожно-патрульной службы специального подразделения ДПС «Стрела»:

Разные водители встречаются, некоторые оспаривают свои правонарушения, некоторые доказывают свою невиновность, и на этот случай видеорегистратор очень хорошо спасает.

В Интернете есть множество роликов, снятых прямо во время движения. Главный плюс в том, что здесь уж точно всё объективно. Хит последних недель – автомобиль ГАИ, который сам стал виновником ДТП.

Ну, а в большинстве своём такие ролики – наглядное пособие того, как делать не надо. Посмотреть на новинки не прочь и сами инспекторы.

Самая большая мусорка и в то же время лучшее средство поиска информации; убийца времени или лёгкий способ самообразования... Интернет – реалия 21 века, применение которой можно найти как в хорошем, так и не очень... ракурсе. Здесь каждый сам себе режиссёр и журналист, и к чему тут правила и нормы поведения?

Елена Береснева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В Швеции бытует такое мнение, есть журналист Эрик Фихлелиус, который считает, что журналист вообще должен писать всё, что он знает, всё, что он видит. Бросать это в социум, а дальше, как говорится, разберёмся. Но и там есть другие точки зрения, которые, в общем-то, ограничивают какие-то понятия, ведь есть вещи, нарушающие законодательство, а есть и этические нормы.

Елена Петровна сама долгое время проработала журналистом, теперь – депутат. Говорит, конечно, хотелось бы многое изменить по ту сторону монитора, но ясно, что ограничив правила игры в Беларуси, на всю мировую паутину не повлияешь.

Елена Береснева:

Сегодня развивается и троллинг, знаете, что за явление такое? Да, люди просто умышленно, совершенно серьёзно этим занимаются. Порнопедофилия… откуда она так развивается? Не в нашей стране, в России. Там она занимает первое место в мире по этому отвратительному явлению. Только потому что это получило большое распространение в Интернете.

Интернет как прибавляет работы правоохранителям, так её и упрощает. С начала этого года в Минске было раскрыто 7 резонансных преступлений благодаря кадрам, снятым камерами видеонаблюдения и просто людьми на улице. Например, подростков, избивших инвалида в метро, разыскали благодаря соцсетям. А так же хулигана, напавшего на торговца рыбой, и молодого человека, натравившего собаку на женщину.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Он силой вырвал дверь и на глазах у многих людей зашёл, избил её и ушёл. Сейчас будет съёмка из магазина. Закрывает дверь, вот ей несколько ударов в лицо.

А этот ролик уже стал настоящим хитом. В Новополоцке мужчина взял на себя роль кондуктора и попытался убедить двоих безбилетных «зайцев» оплатить проезд. В автобусе даже завязалась драка.

Многие комментаторы обратили внимание на то, как спокойно остальные пассажиры наблюдали за конфликтом. Кто в противостоянии прав – догадаться не сложно. А вот кто может оказаться виновным – другой вопрос.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района Минска:

В гражданском судопроизводстве доказательством является запись только в том случае, если лицо предупреждалось о том, что запись ведётся. Вот опять же вы видите, на вокзалах, в любых кассах написано «Ведётся звукозапись разговора» или видеозапись и так далее. В гражданском процессе, если лицо не было предупреждено об этом – это не является доказательством.

То есть получается, что большинство героев Интернет-роликов теоретически могут возмутиться не только дома на кухне. Главный критерий заключается в том, сочтёт ли человек, что была нарушена неприкосновенность его частной жизни, личной или семейной тайны.

Илья Панков:

Например, я иду, допустим, по какому-то парку, меня кто-то сфотографировал, вот он фотограф, и вот ему что-то понравилось примечательное в человеке. Меня, другого человека сфотографировал, допустим, вывесил его потом на своей странице фото в Интернете. Формально есть основание даже в нашей стране обратиться с исковым заявлением в суд.

Некоторые не то что в суд не пойдут, а наоборот, попросят выбрать ракурс получше. Интернет даёт и уникальную возможность: где ещё себя показать, тем более, что морской чёрт кусает не каждый день. Операция по спасению руки белорусского «дайвера» к этому моменту набрала уже больше миллиона просмотров. Ныряльщик хотел освободить рыбу, которая запуталась под водой в сеть, но та, в свою очередь, проглотила руку помощи.

Морской чёрт во время операции не пострадал, и его отпустили на волю. Теперь это одна из самых знаменитых рыб нашего Интернет-пространства. Кстати, стремление к славе не чуждо и человеку. Среди множества людей, добровольно согласившихся дать интервью для телевидения просто на улице, встречаются действительно достойные «кадры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.