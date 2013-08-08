Хакеры «похоронили» экс-президента СССР Михаила Горбачева

Новости России. Информация о кончине политика появилась в Интернете вчера вечером. Сообщение о смерти Горбачева было опубликовано в немецком микроблоге «РИА Новости» в Twitter и в официальном Twitter-канале международного мультимедийного пресс-центра «РИА Новости». Спустя пять минут оба твита были удалены. Агентство начало внутреннее расследование, объяснив появление ложного сообщения в лентах новостей действиями компьютерных взломщиков.

«РИА Новости»:

Хакеры разместили в аккаунтах ложную информацию о смерти президента СССР Михаила Горбачева, которые немедленно были удалены – оба фальшивых твита провисели не более пяти минут.

Пока СМИ тиражировали новость о смерти Горбачёва, он работал в своём фонде. Слухи о кончине политика в «Горбачёв-Фонде» назвали «очередным бредом». По словам представителя пресс-службы, в среду 82-летний Михаил Сергеевич весь день работал в своем кабинете.

«Я жив-здоров. Как говорится, хватит топтать Горбачёва», – заявил бывший президент СССР информагентствам России.

Михаил Горбачёв «Новой газете»:

Зря надеются. Жив-здоров. Понимаю, что или кто-то раскручивает свои сайты, или выполняет заказ каких-то властей. Интересуюсь, кому это не нравится.

Отметим, объектами хакерских атак российские СМИ становятся не в первый раз. Этим летом хакерской атаке подвергся сайт популярного российского телеканала. Тогда ответственность взяли на себя представители анонимной хакерской группировки AntiLeaks. Благо на передачу новостей атака не повлияла.

Медийным персонам – политикам, актёрам, телеведущим – мириться с Интернет-утками нелегко. Пользователи сети периодически «хоронят» известных людей. Так, в разное время онлайн-кончину пережили певица Мадонна, актёр Джордж Клуни, актриса и певица Линси Лохан, певица Земфира, сатирик Михаил Жванецкий и другие. Напомним, в конце прошлого года сообщение о кончине французской актрисы Марины Влади в буквальном смысле взорвало Интернет. Информация появилась в ряде аккаунтов Twitter и Facebook. Более того, её подхватили журналисты зарубежных средств массовой информации.

Как показывает практика, от хакерских атак никто не застрахован. Для мошенников Интернет – лакомый кусок. Не выходя из дома, легким движением руки они могут обчистить банк или обычного человека. И при этом они часто остаются безнаказанными. Минчанин Дмитрий Четвертушкин также столкнулся с виртуальным взломом (смотрите видео).