Семья минчан затопила соседей. Как доказать, что вентиль открутился сам?

Новости Минска. Зрение человека очень избирательно - он очень хорошо видит свою беду и очень плохо свою вину. Но стоит ему посмотреть на других - и все наоборот. Забавный образец искусства - кран, «застывший» в воздухе - украшает испанский город Кадис. Туристы ломают голову над тем, каким образом течет вода, и восхищаются удивительной конструкцией.

У минской же семьи Гаврильченко собственная запорная техника восторга не вызывает. Особенно после 9 июля: в тот день супруги ненадолго отлучились из дома…

Наталья Гаврильченко:

Когда мы приехали, мы были просто в шоке, что здесь творилось, до сих пор без валерьянки не могу об этом рассказывать. Приехали - здесь в одной комнате - вода, ковры плавают, во второй комнате - вода, запах невозможный.

Причиной внезапного половодья в квартире стал… вентиль, который, по мнению Натальи, сам открылся. В результате водные потоки хлынули из воздушного крана, установленного на батарее.

Оказалось, что в те «мокрые» сутки в ЖЭС проводили ремонтные работы, о которых, заявили коммунальщики, они не обязаны предупреждать жильцов.

Владимир Красногир, директор ЖЭС № 106 Заводского района г. Минска:

По завершении данного вида работ - ремонта запорной арматуры теплового пункта и инженерного оборудования, которое находится в техническом подполье, проведено было заполнение системы отопления жилого дома, для установления качества выполненных работ и плотности системы отопления.

Наталья Гаврильченко не билась бы так за правду, если бы не затопило квартиры нижерасположенных этажей - шестого, седьмого и восьмого… Но соседям нет дела до того, кто устроил водный фейерверк, их больше интересует, кто и когда возместят ущерб….

Наталья Гаврильченко:

Пришли из ЖЭСа со своей экспертной комиссией и определили, что у нас был открыт вентиль, предположив, что мы, я или члены моей семьи, могли открыть данный вентиль…

Одна из основных версий ЖЭС то, что к крану приложил свои руки, а точнее, ручки ребенок Натальи Гаврильченко. Но с трудом можно представить, как 2-летнее чадо может открыть запорную систему. К тому же, молодая мама считает, что временный вентиль был некачественно установлен сотрудниками ЖЭС еще несколько лет назад. Поэтому и возник водный казус.

Наталья Гаврильченко:

В чем наша вина? В том, что работники ЖЭСа безалаберно все эти годы относились к своей работе? Что они установили непонятно какую запорную систему?

В акте о залитии написано, что его причина - самовольное открытие запорной арматуры. Однако с таким вердиктом женщина не согласилась, отметив это в документе. Но в ЖЭС придерживаются другой точки зрения.

Владимир Красногир:

ЖЭС не считает себя виновным в произошедшем 9 июля, так как жилец, согласно правил на основании Жилищного кодекса, должен и обязан смотреть за своим оборудованием, за состоянием инженерного оборудования.

То есть категорически запрещается проводить какие-то манипуляции с запорной арматурой. Необходимо следить за своей отопительной системой, и, если обнаружатся какие-либо изъяны, например, течь, обращаться в ЖЭС. Семья Гаврильченко уверяет: к крану и вентилю не прикасались. Ни до, ни после потопа.

Владимир Красногир:

Мы закрыли этот вентиль, наполнили систему, протечек в дальнейшем уже не случилось. То есть система была исправна. Однозначно, это вина жильцов.

Без помощи сторонней организации тут не обойтись. Установить, что же случилось на самом деле, самовольное или произвольное открытие вентиля - должны эксперты. Однако версия ЖЭС теряет вес…. из-за крана.

Елена Мойсейчик, юрист:

Это называется воздушный кран для выпуска воздуха. Данный кран невозможно открутить самостоятельно, тем более, это не может сделать ребенок. Для того чтобы его открыть, требуется определенный инструмент, которым этот кран можно открыть.

После осмотра места, где произошел потоп, установить виновность той или иной стороны будет проще.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если все-таки эксперты сделают вывод, что установлен не в соответствии с законодательством вентиль, то, так как это является зоной ответственности ЖЭС, потребитель вправе предъявлять все претензии, в том числе требовать возмещения причиненного ему ущерба.

Среди поврежденного имущества семьи Гаврильченко - ковры, линолеум, пылесос… Однако еще больше повреждены нервы супругов. Полюбовно договориться с ЖЭС не получается.

Кстати, вернемся к испанскому чудо-крану… Разгадка проста: под потоком воды спрятана труба. Сколько же силы бороться за правоту спрятано в минчанах, покажет время.

А вообще, как жалуются сантехники, у них самая неблагодарная профессия: как бы качественно они ее не выполнили, все равно ее обгадят, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.