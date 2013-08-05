Девушка купила туфли, которые расклеились через 2 дня. Как вернуть деньги, если чек выдан не был?

Новости Минска. Давно известно, что наша торговля работает по принципу: «Хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами»...

Эффектная модная обувь нынче - удовольствие не из дешевых. Поэтому за новыми летними туфлями минчанка Илона Петрова отправилась в торговый центр «Импульс». И убедилась, что обувать там умеют на славу.

Илона Петрова:

Я купила туфли. Я поносила их два дня. Через два дня они расклеились.

Девушка, не мешкая, обратилась к продавцу. Тот поначалу помочь не отказывался и щедрым жестом предложил Илоне подклеить прохудившиеся туфли.

Илона Петрова:

Можем отнести их в ремонт, починят их бесплатно, у нас хороший мастер...

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Это право потребителя - выбрать, что ему интереснее, что ему нужно. Соглашается он на уменьшение стоимости либо на ремонт, либо он может настаивать на возврате денег за некачественный товар.

Ходить в подклеенных туфлях и бояться, что через два дня они снова попросят каши, Илона не хотела и потребовала, чтобы ей вернули деньги. Тогда с непокорной покупательницей заговорили иначе. Хотите вернуть деньги? Тогда докажите, что покупали туфли именно в нашем павильоне! С этим у Илоны возникли проблемы.

Илона Петрова:

Чек мне изначально не давали, а только написали на коробке дату, павильон, сумму - и все.

По закону, отсутствие чека - это еще не повод отказать потребителю в претензии. Чтобы рассказать об этом продавцу, отправляемся в торговый павильон вместе с Илоной.

Здравствуйте, «Столичное телевидение». С кем мы можем поговорить по поводу возврата некачественной обуви? Девушка приобрела у вас туфли, прошло 2 дня, они расклеились, и ей отказывают в том, чтобы ей вернули деньги за эти туфли. Кто отвечает за все это?

Пусть девушка придет и разбирается.

Девушка приходила и разбиралась, и ей отказали.

Расклеилась обувь, и вам отказали? У нас такого никогда не было. Никогда. Я сказала, меня снимать не надо!

Хозяин к нам так и не вышел. Переговоры он вел по телефону с безопасного расстояния. После долгих разборок деньги Илоне все же вернули.

Илона Петрова:

Спасибо большое «Столичному телевидению», что помогли разобраться, я очень довольна и следующий раз буду обращаться к вам.

Остался только один вопрос: а был ли чек? Если нет, то это серьезное нарушение правил торговли. Чтобы проверить, действительно ли в торговом центре не выдают чеки, на следующий день туда под видом покупателя отправляется наш корреспондент.

Мы долларами берем, если что.

Долларами?

Да.

А вы чеки даете?

Вам он нужен чек? У нас хозяин не семечками торгует. Он возвращает, у него шесть точек, он самый тут крутой…возьмет и отдаст пятьсот рублей.

В администрации торгового центра о таком порядке вещей знают, но ничего поделать не могут.

Нина Матюшенко, старший администратор ТЦ «Импульс»:

Предприниматель отвечает за работу в торговой точке - мы же не будем отвечать, что предприниматель не выдал чек. У нас никаких прав.

На рынках и в торговых центрах приобретение товара без чека - скорее правило, чем исключение. Совершая такую покупку, потребитель не только ограничивает свои права, но и способствует сокрытию налогов продавцом. О денежных операциях, которые не прошли через кассовый аппарат, продавец не подает сведения в налоговую инспекцию. А значит, деньги, которые должны идти на здравоохранение, образование, выплату пособий и пенсий, проходят мимо государственной казны.

Весь отснятый материал вместе мы передадим в налоговую инспекцию города Минска. Надеемся, проверки для серых «обувателей» уже не за горами. А ответственность предпринимателей за невыдачу чеков нешуточная: штраф от 20 до 50 базовых величин. Поэтому если вам не выдают чек, смело пишите жалобу в Министерство торговли или в налоговую службу.

Мы надеемся, что история Илоны Петровой поможет понять нашим потребителям простую истину: не требуя чек, мы обворовываем сами себя.

Неужели, действительно все товары на наших рынках и в магазинах можно разделить на 2 группы: мешки для мусора и мусор для мешков, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.