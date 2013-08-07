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Суды Беларуси завели несколько дел на «борцов с педофилами»

07 августа 2013 12:26
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Новости Беларуси. Суды Беларуси завели несколько дел на «борцов с педофилами», сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского.

Недавно Александр Ластовский в своем блоге в «Живом Журнале» рассказал о пострадавшем от белорусских последователей российского движения «Оккупай-педофиляй». После этого к нему стали обращаться и другие пострадавшие и благодарить его за поднятую проблему.

При этом пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома подчеркнул, что не хочет сильно наказывать подростков, вообразивших себя борцами с педофилами, ведь, возможно, они и не знали, что нарушают закон.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома (во время онлайн-конференции на сайте БелТА):
Жажда крови мной не движет. Не хотел бы, чтобы подростки предстали перед судом – с тем условием, что они не знали, что нарушают законодательство. Поскольку они стали массово удалять свои анкеты, то, наверное, начали понимать, что они что-то нарушают. Мне кажется, этого на данном этапе было бы достаточно. Но здесь уже я никак не могу выступать против или за их интересы. Сейчас весь процесс вошел в законодательное русло, и если им положено предстать перед судом по Уголовному кодексу, то они предстанут.

В прошлом году корреспонденты программы «Картина мира» выясняли, как часто случаются в Беларуси подобные преступления и сможет ли белорусское движение «Стоп ублюдки» остановить педофилов. (смотрите видео)

# Александр Ластовский # ГУВД Мингорисполкома # Педофилия

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