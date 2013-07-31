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В Беларуси введут новую классификацию водных объектов и запретят предоставлять их в аренду для рыболовства

31 июля 2013 08:32
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Новости Беларуси. Новую классификацию водных объектов планируется ввести в Беларуси. Проект кодекса сейчас дорабатывается.

Так, требования к обустройству небольших прудов на частных территориях упростятся. При этом, они должны быть расположены на расстоянии не менее 3 метров от края соседнего участка.

Среди нововведений – запреты на предоставление в аренду озер, прудов, карьеров и  водохранилищ для рыбоводства. Для сохранения объектов и поддержания качества воды появятся планы управления речными бассейнами.

Еще один важный момент – законодательное закрепление конкретных размеров минимальной ширины водоохранной зоны. Для  больших рек, как Березина, Горынь, Днепр, Припять, зона будет составлять 700 метров, для малых – полкилометра. Размещение в таких зонах объектов хранения нефтепродуктов, а также животноводческих ферм и комплексов запрещается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Водоемы Беларуси

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