Новости Беларуси. Браконьерству - бой! В Беларуси планируют ужесточить наказание за незаконную ловлю рыбы. Напомним, накануне на совещании Президент потребовал навести порядок в правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Инспекторы природоохраны уже давно призывают сражаться с браконьерами более решительно. Километры сетей, тонны незаконно добытой рыбы, сотни миллионов рублей ущерба... Сократить масштабы незаконной ловли возможно, только приняв агрессивные меры.

Много рыбы, хорошо, говорит Юрий Ляшенко, но сейчас его методы ловли отличаются кардинально от тех, что были раньше. Рыбак со стажем перепробовал разные пути добычи рыбы. И теперь точно знает, лучше меньше, но по закону. К сожалению, легальную методику выбирает далеко не каждый.

Юрий Ляшенко:

Браконьерство у нас присутствует. Выявляются случаи, сам лично видел. Но сейчас меньше. Потому очень большие штрафы дают. Буквально до уголовной ответственности доходит, может даже и тюремной. Потому, берите, люди, удочки и рыбачьте в наслаждение!

И, если для рыбака рыбалка – отдых, для браконьера – работа. Этот мужчина, к примеру, своего нелегального пристрастия даже не стесняется. Рыба, которую он продает на обочине дороги, добыта незаконным путем. Инспекторы для него не помеха. И он сам признается, что уже сбился со счета – сколько раз привлекался за браконьерство.

Браконьер:

На меня пиши не пиши - толку нет! Я не плачу! Мне это все до лампочки!

На такие дерзкие заявления специалистам ответить нечего. Не пойман, не браконьер. А словить «крупную рыбу», что называется, на крючок удается крайне редко. Злоумышленники успевают избавиться и от добычи, и от орудий лова. Километры сетей попросту топят.

Последний громкий случай задержания произошел в Березовском районе на Брестчине в конце мая. Тогда поймали семью браконьеров. Двое братьев и отец во время нереста сетями добыли более 200 килограммов рыбы. Природе был нанесен рекордный с начала года ущерб - на 172 миллиона рублей.

Дмитрий Заскевич, начальник Могилевской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Конечно, необходимо ужесточать меры по борьбе с браконьерство. Потому как мы вырабатываем новую меру работу, они тут же вырабатывают контрмеру.

Полностью победить браконьерство, конечно, получится вряд ли. Но ужесточение мер ответственности, уверены представители природоохраны, несомненно, даст положительные результаты.

Дмитрий Заскевич, начальник Могилевской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Законы по борьбе с браконьерством работают только тогда, когда мы задерживаем их с поличным. А ведь во всем мире работает практика основы на свидетельских показаниях. Хотелось обратиться к рыболовам, чтобы они исполнили свой гражданский долг, потому как природа - это наше общее богатство.

Главная проблема, говорят инспекторы, в менталитете людей, которые привыкли потребительски относиться к водоемам. А ведь если такое отношение не изменится, вскоре редкие уже сегодня угорь, жерех, чехонь, форель и стерлядь исчезнут из белорусских озер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.