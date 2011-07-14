Что нужно знать при покупке мобильного телефона, чтобы не оказаться обманутым?

Жительница п. Гатово Алена Петренко своему мужу на день рождения решила подарить мобильный телефон. Долго не могла определиться с выбором, пока не увидела объявление в газете. Некая фирма предлагала большой ассортимент телефонов по доступной цене с доставкой на дом.

Алена Петренко:

Курьер привез на дом этот телефон. Мы рассчитались, получили гарантийный талон. Телефон поработал месяца 3-4. В декабре отдали по гарантии в салон, так как он не заряжался, сам отключался.

Телефон спустя несколько месяцев после ремонта снова вышел из строя. Поскольку гарантийный срок еще не истек, Алена повторно обратилась в сервисный центр.

Алена Петренко:

Нам ответили, нужно звонить продавцу, у которого вы приобрели этот мобильный телефон, и претензии предъявлять к нему.

Алена нашла гарантийный талон и с ужасом обнаружила, что там нет практически никаких данных о продавце, кроме номера телефона.

Алена Петренко:

Я набрала номер телефона, который был указан в гарантийном талоне — данные о продавце. Телефона такого вообще нет.

Сегодня Алена не знает ни названия фирмы, где покупала телефон, ни ее адреса — ничего. Помнит лишь одно — позвонила по номеру, указанному в газетном объявлении, сделала заказ, курьер доставил телефон.

Людмила Скрицкая, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:

В гарантийном талоне или ином документе должна содержаться необходимая информация для потребителя — как о производителе, так и о продавце телефона. Это непосредственно название организации либо фамилия индивидуального предпринимателя, а также адрес.

Не важно, где вы делаете покупки: в магазине, через интернет или газету. Требуйте у продавца заполнить гарантийный талон надлежащим образом, а именно: указать гарантийные обязательства фирмы, ее координаты, а также поставить печать и подпись. Только тогда при возникновении каких-либо проблем, поломок вы всегда сможете отстоять свои права.

Людмила Скрицкая:

Если у потребителя отсутствует такая информация, ему необходимо обратиться в органы внутренних дел для проведения расследования — кто является продавцом, существует такое лицо либо нет, является оно физическим либо юридическим.

Помогут ли Алене правоохранительные органы разыскать продавца — большой вопрос. Ведь все, что у нее есть — это два номера телефона: один несуществующий, указанный в гарантийном талоне, и второй — заблокированный, написанный в газетном объявлении. Вот и получается, что номер мобильного телефона — это всего лишь средство связи, а не гарантия честности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.