Работа в США. Минских студентов обманули

Александра — студентка иняза. Она уже во второй раз собралась покорять Америку. Воспользовавшись программой международного студенческого обмена Work&Travel, девушка планировала заработать деньги, усовершенствовать свой английский и, конечно же, попутешествовать по стране. Чтобы осуществить свои планы, Александра обратилась в одну минскую фирму.

Александра Лосик, студентка МГЛУ:

Агентство должно было помочь нам полностью с оформлением документов и организовать поездку в посольство США.

Услуги агентства стоили девушке 470 долларов. Но оказалось, что мечты об Америке рассыпались, как карточный домик. Все закончилось на стадии оформления договора. Фирма даже не организовала поездку в посольство США, а офис агентства оказался опечатан.

Свою американскую мечту не удалось осуществить более чем 100 клиентам фирмы. Например, Светлана потеряла не только 700 долларов, заплаченных за программу, но и 800 долларов за студенческие билеты со скидкой, купленные заранее.

Светлана Кушниренко, студентка БГУ:

Я лично не знала директора, не видела его даже ни разу. Все-таки нам удалось дозвониться директору, он нам сказал : «Ну, простите ребята. Деньги я вам не верну, потому что у меня их нету». Получается, что вот так просто можно взять деньги и сказать, что я вам их не верну, потому что у меня их нету.

При обращении в милицию оказалось, что на директора агентства уже заведено уголовное дело, которое получило весьма широкий резонанс. И уникально для Беларуси.

Антон Санкевич, пресс-офицер Октябрьского РУВД г. Минска:

Директор столичной фирмы под предлогом трудоустройства предлагал студентам поездку за границу для проведения досуга с пользой, то есть подзаработать. Впоследствии пагубная тяга к азартным играм — к казино и тотализатору — вынудила данного человека мошенническим способом завладеть этими деньгами.

Сумма ущерба составляет 35 миллионов рублей. Но студенты не падают духом. И если в Америку попасть в этом году им не суждено, то они пытаются хотя бы вернуть деньги.

Александра Лосик:

Мы хотели бы, чтобы и другие студенты, которые решаться поехать в Америку, узнали о том, как легко потерять деньги, вложенные в подобные программы, поэтому нужно выбирать агентство с уже проверенной репутацией. Во-вторых, мы бы хотели получить юридическую поддержку, как нам вернуть потраченные деньги.

В данном случае девушка должна обратиться в суд. Если в суде будет установлено, что агентством нарушены обязательства по договору, то она сможет претендовать на возмещение убытков. В том числе и морального вреда.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

В случае, если решением суда с организации в пользу девушки будут взысканы денежные средства и имущество организации окажется недостаточным для погашения долга, то ответственность по обязательствам организации будет возложена на его руководителя.

Мы пообщались с директором фирмы, также занимающейся отправкой студентов на работу за рубеж. Как оказалось, у них есть свой способ обезопасить клиентов от всякого рода рисков.

Татьяна Вашкевич, директор фирмы занимающейся отправкой студентов на работу за рубеж:

Мы предлагаем страхование. Страхуем не мы, страхует белорусская страховая организация. Мы оформляем страховые полисы, это по желанию.

Пока же по делу об азартном директоре ведется следствие. Устанавливаются мотивы и проводится всеобъемлещая проверка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антон Санкевич:

Устанавливаются новые факты. Результаты будем оговаривать позднее и, в частности, по возврату студентам денежных средств. Я думаю, что мы поможем пострадавшим в решении данной проблемы.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.