Программа «Добро пожаловаться» помогла найти работу трудному подростку

Для друзей-мальчишек он авторитет по кличке Паштет, для инспекции по делам несовершеннолетних — трудный подросток Паша Кондруцкий. Всё начиналось с прогулов уроков в школе, затем переросло в мелкое хулиганство. Первое знакомство Паши с правоохранительными органами произошло, когда ему было 15.

Павел Кондруцкий:

Подрался с соседом, он написал заявление. Меня споймали.

Дальше — хуже. В поисках приключений, адреналина, подражая героям блокбастеров, Паша вместе со своими друзьями угоняет автомобиль.

Павел Кондруцкий:

Завели, поехали, покатались. Пробили колесо, машина застряла, бросили, пару дней стояла. Потом нашла милиция.

Так, подросток, едва окончив школу, оказался в воспитательной колонии для несовершеннолетних. По мнению самого Паши, всему виной спиртное, от которого сносит голову и тянет на подвиги, увы, криминальные.

Павел Кондруцкий:

Были выпившие, ничего не осознавали, что делали, не понимали. Думали, что всё будет нормально. Адреналин. Отрезвели наутро, всё поняли, что мы сделали.

Квачева Алеся Викторовна, участковый инспектор по делам несовершеннолетних, добавляет: «Алкоголь — не единственная причина совершения преступлений подростками. Многое зависит и от семьи, в которой растет ребенок».

Алеся Квачева, участковый инспектор комитета по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома:

Одна из самых важных причин того, что несовершеннолетний Кондруцкий совершает преступления, это то, что родители злоупотребляют спиртными напитками, неблагополучная семья. Улица его воспитала.

В переходном возрасте подросткам особенно нужна поддержка, помощь родителей. А что, если ее нет? Тогда возникает риск сбиться с пути, пойти наперекор закону и обществу. Как в случае с Пашей, который в свои 16 лет за кражи, разбои приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. Радует, что подросток все же осознает, что не прав, и хочет изменить свою жизнь.

Павел Кондруцкий:

Надо браться за ум, работать, учиться. Есть судимость у меня. Тяжело устроиться на работу. Думаю, может, вы мне как-нибудь поможете.

Вместе с Пашей мы отправились в управление по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома. Нашему герою предложили пройти профобучение на курсах.

Оксана Мельникова, главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома:

Для вас, Паша, мы можем предложить обучение по специальностям повор-кондитер, маляр-штукатур-плиточник-облицовщик. С перспективой для парней, пользуется престижем, спросом — это слесарь по ремонту автомобилей.

Паша долго не раздумывал, признался, что с детства увлекается техникой, уже давно мечтает получить водительское удостоверение, поэтому работа автослесаря его особенно заинтересовала.

Оксана Мельникова:

Вы должны зарегистрироваться в качестве безработного, так как на данный момент вы являетесь безработным. Для этого нужны следующие документы: паспорт и аттестат об окончании школы.

Любой безработный гражданин Беларуси, достигший 16-летнего возраста, может абсолютно бесплатно получить профессию по направлению отдела занятости и рассчитывать на дальнейшее трудоустройство.

Оксана Мельникова:

В отделе занятости организована профподготовка, профобучение по 25 различным специальностям. Пользуются спросом направления бытового обслуживания, строительного комплекса и делопроизводства.

Сейчас Паша собирается освоить профессию автослесаря, устроиться на работу. Будем надеяться, что у него всё получится и он, наконец, осознает — только в кинофильмах герои безнаказанно угоняют автомобили и совершают грабежи, в реальной жизни за свои поступки нужно отвечать по всей строгости закона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.