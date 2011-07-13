Обязан ли ЖЭС возместить демонтаж подвесного потолка, если в квартире при капремонте меняются батареи?

Все жильцы дома №53 по улице Калиновского в течение нескольких лет ждали проведения капитального ремонта своего дома. Однако в квартире семьи Гречишко установлен подвесной потолок, который, как оказалось, необходимо снять для проведения капительного ремонта. Обязан ли ЖЭС возместить убытки семье?

Татьяна Гречишко:

В ходе капитального ремонта у нас меняются батареи, трубы. И, как нам сказали сами строители, наш потолок будет безнадежно испорчен.

Год назад в детской комнате супруги Гречишко сделали ремонт, установили подвесной потолок. А сейчас для замены системы центрального отопления требуется его демонтировать. Конечно же, возник вопрос: кто возместит ущерб?

Павел Пленко, главный инженер УП ЖРЭО Первомайского района:

Для выполнения капитального ремонта необходимо предоставление доступа к инженерному оборудованию. Если у жителей установлен подвесной потолок, значит, им необходимо предоставить доступ для замены труб центрального отопления. То же самое касается плитки в туалете, в ванной, на кухне — везде.

Восстанавливать потолок Татьяне придется за свой счет. Отказаться от замены труб, увы, тоже нельзя. В противном случае коммунальные службы обяжут сделать то же самое, только в судебном порядке.

Павел Пленко:

Если мы что-то повредили, упало что-то или нечаянно задело, значит, всё восстановят, возместят.

Татьяну волнует еще один насущный вопрос. Не дожидаясь проведения капитального ремонта, на кухне и в детской комнате она произвела замену окон.

Татьяна Гречишко:

Имеем ли мы право на компенсацию за то, что сами за свои средства поставили окна?

Павел Пленко:

Если граждане установили оконные блоки своими силами, значит, мы не производим замену окон в этих квартирах. Компенсация здесь не предусмотрена. И это объясняется тем, что, согласно ст.51 Жилищного кодекса, житель обязан производить замену внутриквартирного оборудования.

Средства, которые жильцы отчисляют на капитальный ремонт, идут на замену не только окон и системы отопления, но и на ремонт кровли, фасада, чердачных или подвальных помещений, замену водопровода, канализации, благоустройство дворовой территории и так далее. При этом расходы государства на финансирование капремонта составляют 69%, а средства граждан — лишь 31%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».