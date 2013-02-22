Что делать мужчине, если бывшая жена не дает общаться с ребенком?

Новости Минска. Когда супруга Андрея Миневича ушла от него, он сильно переживал и верил, что она одумается. Тщетно. Татьяна не просто хлопнула дверью, а ушла в подполье. Да такое глухое, что ни отец, ни бабушка с дедушкой не знали, что случилось и куда пропали жена, невестка и внучка.

Анна Миневич:

Ангелину мы уже не видим давно, и общаться нам не дает мать ее, хотя, при подаче заявления на разводе, сын указал, чтобы не препятствовали общению с ребенком. Но она по сегодняшний день скрывает ее даже от нас.

Чем вызвана такая ненависть, бывшие родственники не догадываются. Но если женщину довести до отчаяния, она готова на все.

Анна Миневич:

То завезет в Рогачев к матери, то еще, скажет, куда-то, находит, короче, всякие выдумки, придумки и еще что-то, лишь бы только отучить ребенка от нас навсегда.

Напомним, что мама Ангелины ушла из семьи, находясь в браке. Чуть позже формальности были улажены и женщина повторно вышла замуж, закрепив тем самым ужасающую статистику по стране.

Справка СТВ:

Сегодня Беларусь - один из мировых лидеров по количеству разводов. В прошлом году в Минске на 1000 браков пришлось 728 разводов. Кстати, ровно 100 лет назад в 1913 году в России, в состав которой мы входили, на тысячу браков приходилось всего 1-2 развода. Сразу после революции любой желающий мог написать заявление о разводе, и брак немедленно расторгался. Институт брака и семьи планомерно и целенаправленно разрушался.

Но вернемся в наше время, когда бракосочетание и разводы стали обыденны и привычны, почти как в кино сходить. Плохо то, что в семейных конфликтах участвуют не только супруги, но и все, кто рядом.

Анна Миневич:

Мы тоже скучаем без своей внучки, дедушка тоже переживает, хочется выйти погулять на улицу куда-то с ней, посмотришь вот другой раз: идут с детьми, а у тебя есть - и нет.

Бывшая невестка Татьяна категорически против общения дочери не только с отцом, но бабушкой и дедушкой, причем даже по телефону. Изоляцию ребенка экс-супруга объясняет просто: «У Ангелины новая семья: другой папа, дедушка и бабушка».

Анна Миневич:

Видите, какая девочка у нас, и мы ее не видим. Вот велосипедик, который мы покупали ей.

Ко всем серьезным праздникам отец с бабушкой и дедушкой покупают ребенку подарки и отправляют почтой на Гомельщину. И считают, что мама Ангелины тщательно скрывает, от кого поздравления.

Андрей Миневич:

Последний раз я видел дочку в 2011 году в декабре месяце, когда подавали заявление на развод. Я очень возмущен поведением бывшей жены. Хочу видеться с дочкой хотя бы несколько раз в год. Чтобы она сюда привозила или я согласен съездить, договориться с ней, встретиться.

Так повелось, что при разводах суд почти всегда оставляет детей матерям. Последние не всегда рады общению детей с отцами, идут на всевозможные уловки: меняют место жительства, номера телефонов, фамилии, не открывают двери, не отвечают на телефонные звонки.

Итак, неужели материнский беспредел в отношении бывших мужей невозможно остановить?

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

В этом случае другого варианта просто нет, нужно идти в суд подавать иск о порядке участия в воспитании ребенка. Дела такой категории практически все выигрышные.

Конечно, можно наплевать на родительские чувства отцов, но вот на закон мы бы не советовали…

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Матери некоторые говорят: «А мне все равно, что скажет суд, я не дам - и все. И точка». Выписывается исполнительный лист, предупреждается нерадивый родитель об ответственности за нарушение этого судебного постановления и после этого привлекается к ответственности. Ответственность предусмотрена до 40 базовых величин.

И, тем не менее, отдельные мамы, дабы насолить бывшему мужу, готовы идти против закона, зачастую не думая о последствиях.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Одну из женщин штрафовали 8 раз. После этого она сама, независимо от того, что подходит время 10 часов, одевает ребенка, подводит к подъезду и стоит около подъезда, и стоит сама, ждет. Почему, потому что ей больше не хочется встречаться с судебными исполнителями, платить штрафы и выслушивать все проблемы, которые с этим связаны, в том числе и на работе.

Если и штрафы не оказывают должного воздействия, суд может принять радикальное решение.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

В будущем при неоднократных таких нарушениях может стоять вопрос о передаче ребенка другому родителю, тому, кто не нарушает права.

Кстати, где именно и сколько времени отец должен проводить с ребенком, решает не мать.

Случай из практики. Минчанину бывшая супруга определила время общения два раза в месяц по субботам с 10.00 до 22.00. Отцу этого было мало, и он подал иск в суд. Последний определил время: еженедельно с 11.00 субботы до 19.00 воскресенья. Но это отцовское время, как быть с дедушкиным и бабушкиным?

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Они также имеют право видеться со своими внуками. Другое дело, что не такие полномочия у них, они не несут ответственности за воспитание. За воспитание должны нести родители. Но общаться они имеют право.

Кстати, если ребенку исполняется 10 лет, суд учитывает его желание остаться с кем-то из родителей.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Не нужно обострять детско-родительские отношения. Все равно дети когда-то узнают, что он родной отец, любящий, заботливый и внимательный. И когда дети об этом узнают и осознают, то у матери могут возникнуть проблемы с ее родительским авторитетом.

Утомительная и упорная борьба за Ангелину может обернуться для девочки печально. Недавно был проведен опрос, который показал, что 49% молодежи в возрасте от 18 до 26 лет главной драмой детства считают развод родителей. Врачи подтверждают: каждый пятый больной неврозом ребенок пережил в детстве разлуку с отцом. Особенно остро ее переживают девочки в возрасте от 2 до 5 лет.

Татьяна Ушакевич, главный внештатный психолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Очень важен момент, какой образ отца создаст мать, воспитывая собственного ребенка. Не говоря о том, что «Отец - это то самое исчадие ада, которое есть», а все-таки создавая некую нейтральную позицию. Ребенок не является ничьей собственностью, ни собственностью папы, ни собственностью мамы.

Ждать, что мама Ангелины наконец-таки сжалится над бывшим мужем и свекром со свекровью и разрешит принимать участие в воспитании девочки, особенно не приходится.

Поэтому единственный выход для семьи Миневичей - заявление в суд. Он точно определит, нужен ли родной папа маленькой Ангелине, сообщили в программе «Добро пожалоаться!» на СТВ.

Семья Миневич:

Любимая наша внучка Ангелинка, мы очень хотим тебя видеть! Мы тебя не забыли, знай, что мы тебя ждем, и твой папа, и дедушка, и бабушка, и дядя – все мы тебя ждем! Свяжись с нами, попроси маму, пусть она тебе даст поговорить с нами, попроси, пускай она не скрывает тебя, мы очень ждем.