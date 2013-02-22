В Беларуси амнистированы 200 осужденных по экономическим преступлениям. Погашенный ущерб - более 11 млрд. рублей

В 2012 году очередная амнистия коснулась 15 тысяч осужденных. Прошло уже почти полгода с тех пор, как первые из них вышли на свободу. Сегодня пришло время, наконец, поговорить, удалось ли этим людям полноценно влиться в жизнь нашего общества.

Александр Кралько, ВРИО по должности начальника отдела по организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний МДВ:

На сегодняшний день 98 % дел уже рассмотрены по закону об амнистии, и около 3 тыс. осужденных покинули места лишения свободы.



В этом году новшество – освобождают людей, которые сидели, в том числе, и за экономические преступления. С чем это связано?

Александр Кралько:

Это связано с тем, что данная категория людей впервые осуждается к лишению свободы. Самое главное для этих людей - возмещение ущерба, причиненного преступлением. Если человек полностью погасил этот ущерб, то он подлежал амнистии.

По этой категории чуть более 200 осужденных вышли на свободу. Погашенный ущерб в общей сумме составил более 11 млрд. белорусских рублей.



Какими качествами должны обладать осужденные, которые претендуют на то, чтобы быть помилованными по амнистии? Нужно ли для этого соответствовать каким-то характеристикам?

Александр Кралько:

Самое главное – в местах лишения свободы не иметь взысканий. Погасить досрочно либо возместить материальный ущерб причиненным преступлением. При определенных условиях, в зависимости от статьи, существуют некоторые сроки того, сколько заключенный должен отбыть в тюрьме. И тогда применяется закон об амнистии, и человек уходит на свободу.

Андрей Салтанов, бывший осужденный:

Отбывал я в процессе следствия в тюрьме КГБ по экономической статье, а сейчас по решению суда отбываю так называемую домашнюю химию. Самое негативное в тюрьме – это то, что тебя пытаются отучить от нормальных рефлексов, нормального поведения, нормального отношения... Пытаются встроить в тюремные рамки. Попадая в тюрьму, ты первым делом узнаешь, что ты перестаешь быть полноценным человеком. Это неправильно.

Когда Вы вышли на свободу, знали, куда будете устраиваться на работу? Каким Вы видели свое будущее?

Андрей Салтанов:

Будущее я видел в той же коммерческой деятельности. Я не боялся остаться без работы. Семья меня ждала. По моей просьбе мне согласовали направление в торговую организацию, и я без проблем начал работать.



Многие гордятся своими отсидками - «мастями» на тюремном сленге. Что нужно сделать для того, чтобы не попасть второй раз в тюрьму?

Виталий Козел, бывший осужденный:

Нормальный, здравомыслящий человек, который попал в такое заведение, будет думать о том, как быстрее оттуда выбраться. И прилагать максимум усилий. Если есть какие-то долговые задолженности перед государством, он будет пытаться их погасить.



Для людей вы - бывший заключенный. Сталкивались с негативным отношением к себе? На работе? В личной жизни?

Виталий Козел:

Вы знаете, нет. Профессиональная моя деятельность связана с кругом моих друзей. Отношение семьи, общих знакомых не поменялось. Люди даже с небольшим сожалением относятся к этой ситуации.



Человек, выходя на свободу, не знает, куда ему податься. Его зачастую никто не ждет, нет работы. Хочется снова вернуться на нары и вести прежний образ жизни. Как вам удается спасти людей от возвращения в тюрьму?

Инна Лысенко, зам. председателя Браславского исполнительного комитета:

Я думаю, удается благодаря тому, что мы все делаем вместе. Когда мы проводим заседания наблюдательных комиссий, мы в обязательном порядке приглашаем туда прокурора, начальника отдела внутренних дел, других сотрудников отдела внутренних дел. Приглашаем руководителей организаций, в которых имеются вакансии.



Есть какие-то трудности? Например, директор говорит: «У меня на предприятии нет осужденных. У меня квалифицированный персонал, и у нас все отлично».

Инна Лысенко:

Когда проходит заседание комиссий и когда слушаются конкретные судьбы, присутствуют руководители и люди, ставшие на путь исправления, последние говорят о том, что есть новая, другая жизнь. Что им помогли, дали место в общежитии... Руководители, видя это, меняют свою точку зрения.



Человеку с 5-ю отсидками вы сможете найти работу?

Инна Лысенко:

Конечно, почему нет? У нас все лица, которые пришли из мест лишения свободы, трудоустроены на сегодняшний день.



Какие специальности в основном предлагают заключенным?

Инна Лысенко:

В основном рабочие специальности.



А сам заключенный является лицом заинтересованным? Вы видите в них желание? Или есть заключенные, которых нужно приводить и говорить: «Пожалуйста, устройся на работу. Вот хорошая вакансия».

Инна Лысенко:

Разные случаи есть. Мы начинаем заседания наблюдательной комиссии с того, что не учим их жизни, а думаем, чем им можно помочь.



Есть информация, что 70 процентов людей, которые повторно совершали рецидивные преступления, не работающие. То есть люди, которые совершают наиболее опасные преступления, к организациям, которые призваны помочь, амнистировать, найти работу и жилье, не обращаются. Им это не надо.

Сергей Аляшкевич, зам. начальника Управления надзорно-исполнительной деятельности МВД Беларуси:

На сегодняшний день приходится констатировать, что каждое второе преступление, совершенное у нас в республике, совершается лицами, имеющими судимость. Но у каждого человека должна быть своя внутренняя мотивация. Мы проводили опрос лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которые в течение года не совершили повторного преступления. Количество таких осужденных – 100 человек. Из 100 человек 72 ответили, что первым фактором, который позволил им не совершить повторное преступление, являются семья и работа.



Действительно ли люди из мест лишения свободы уступают по опыту тем, кто долго практикуется?

Ирина Дудка, зам. председателя Комитета по труду и занятости Мингорисполкома:

Да, действительно такое есть. Но наши службами - центрами занятости города Минска - предпринимаются шаги в данном направлении. Направляются на переподготовку такие люди по желанию.



Желание у них есть?

Ирина Дудка:

К сожалению, стоит отметить, что таким людям присуща низкая мотивация. Низкая мотивация при обращениях. Низкая мотивация по улучшению своего качества жизни. Низкая мотивация на то, чтобы устроиться на работу.



Как же мотивировать таких людей?

Ирина Дудка:

В центрах занятости, если человек хочет, психолог проводит с ним тренинги, тренинги личностного роста: как правильно себя преподнести в будущем работодателю и так далее.



Обратимся к герою, у которого трудится подобного рода группа людей.

Ирина Бирюкова, начальник отдела кадров Минского автомобильного завода:

Мы работаем в тесном контакте с Департаментом исправления наказаний, с управлениями исправления наказаний по областям, с исправительными колониями. Мы посылаем туда заявки, и к нам приходят люди на трудоустройство.

Александр Кралько:

Заявки приходят от Департамента исполнения наказания, они рассматриваются. Предприятие указывает вакантные специальности, их количество.



Может ли заключенный сам выбрать вакансию? Есть у него такое право?

Ирина Бирюкова:

Заключенный сам может выбрать те условия, которые ему больше подходят.



В Браславе даже жильем обеспечивают...

Ирина Бирюкова:

Руководителем нашего предприятия «МАЗ» было выделено специально общежитие для таких лиц, которое находится в 50 метрах от центральной проходной. Люди работают в 3 смены. Они могут и задерживаться. Результатом работы таких лиц я довольна.



А что касается дисциплины: бывшие осужденные вовремя приходят, не злоупотребляют спиртным?

Ирина Бирюкова:

Мы сами заинтересованы в том, чтобы не нарушать ни трудовую, ни производственную дисциплину, ни режим содержания. Наши руководители, когда видят, что человек старается, что человек безотказный, идут с ходатайством к начальнику учреждения о поощрении в виде кратковременного отпуска.



Амнистия 2012 года уже практически завершилась. На протяжении последних 6 месяцев проводилась большая реабилитационная работа, и самыми красноречивыми результатами этой работы являются всего лишь 2 цифры. Если в 2010 году было совершено 42 тыс. рецидивных преступлений, то в 2012 году уже почти в 2 раза меньше. Но удастся ли этим людям вернуться к нормальной жизни, зависит не только от них самих, но и от всего общества.