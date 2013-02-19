Все чаще на зарубежных рынках встречаются подделки товаров с биркой «Сделано в Беларуси»

Новости Беларуси. Спорт-комплекс «Минск-арена» - узнаваемый белорусский бренд во всём мире. К слову, у нашей страны таковых немало. И о том, как повысить их престиж сегодня говорили эксперты в Минске.

Сейчас Евразийская экономическая комиссия работает над проектом закона «О едином товарном знаке». Документ будет регулировать отношения между субъектами Беларуси, Казахстана и России. Вводится понятие «единый товарный знак» по аналогии с «европейским». Его будут регистрировать сразу в трёх странах. Ведь чем популярнее товар, тем чаще его подделывают.

Новую мужскую линию одежды сделали отличной от других по всем канонам европейского рынка, и только качество выдает родство с известным полувековым белорусским брендом «Алеся».

Елена Князева, маркетолог ОАО «Алеся»:

Дважды или трижды в год у нас в магазинах нашей фирменной торговой сети проходит анкетирование покупателей, где изучаются и ассортиментные группы, которые пользуются спросом. Покупатели не могут нас упрекнуть в мрачных расцветках, суровых советских однотипных и однотонных изделиях. В данный момент мы предлагаем покупателям широкий выбор, европейские направления.

Рекламные акции и промо-продукция для демонстрации бренда. Четыре собственных магазина и диллерские центры — для продвижения ассортимента. В основном, на внутреннем рынке. Тем не менее, треть изделий идет на экспорт. Они вяжут шапочки для полицейских и свитера для железнодорожников Германии. Однако большинство зарубежных заказов уходят в Россию. Ведь натуральность и качество помогают достойно держать марку.

Николай Гуринович, директор ОАО «Алеся»:

Прежде всего, мы думаем о нашем покупателе, так как у покупателя меняются вкусы, меняется достаток, требования к тому, что он носит. Поэтому должны все время не только следовать, а даже где-то немножко и опережать.

«Сделано в Беларуси» — это уже готовый бренд для покупателей ближнего зарубежья. Многие наши марки в той же Москве помнят еще с советских времен.

Алексей Поповичев, исполнительный директор содружества производителей фирменных торговых марок:

Белорусский продукт – это бренд в России, потому что многие люди любят белорусские продукты за их качество и верность традиции.

Чем качественнее товар, тем выше спрос и вероятность копий. Трикотаж, женское белье и даже большегрузы в пиратском исполнении уже замечены на рынках Азии. И если вовремя не поставить заслон на границах Таможенного союза, это может серьезно ударить не только по имиджу, но и по экономике.

Асет Блиев, председатель ассоциации товарных знаков (Казахстан):

Если мы говорим о национальном законодательстве, которое будет работать во всех трех странах в рамках Таможенного союза, это может позитивно сказаться на взаимопроникновении брендов, на интеграции.

Бороться с проблемой намерены на законодательном уровне. Сейчас Евразийская экономическая комиссия разрабатывает проект закона «О едином товарном знаке». Это позволит пропускать легальные товары и не допускать на рынок Таможенной тройки контрафакт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.