Можно ли сдать тренажер, если он крайне неудобен в использовании и к нему нет инструкции на русском языке?

Для поддержания хорошей физической формы Янина Яцкевич решила купить тренажер. В телерекламе и газетных объявлениях производители спортивного устройства обещали идеальный пресс и привлекательную фигуру всего за 5 минут тренировок ежедневно. Увы, тренажер Янину Карловну не устроил.

Янина Яцкевич:

Когда садишься на это сиденье и начинаешь делать упражнения, откидываешься назад, сразу поднимается сиденье следом за тобой и твои ноги вверху, а спина — внизу. Подняться невозможно.

Янина Карловна не смогла качать пресс на приобретенном тренажере. То ли не хватило спортивной сноровки, то ли физической подготовки. Кстати, сыну пенсионерки Юрию заниматься на тренажере тоже не понравилось.

Янина Яцкевич:

Тренажер целый, но он не выполняет функции, которые на него возложены. Очень тяжело делать то, что есть в упражнениях на видео на диске.

По словам Юрия, к тренажеру инструкция не прилагалась, в коробке был только диск с видеоуроками на английском языке.

Юрий Яцкевич:

Диск шел без перевода на английском языке. Собственно, ничего не было понятно, только догадывались по упражнениям, как выполняли люди. Для чего остальное, на какой возраст предназначен тренажер— мы не знаем.

Янина Карловна утверждает, что звонила в организацию с просьбой вернуть уплаченные за тренажер деньги. На следующий день к ней приехал курьер, который заявил, что товар исправный, а значит, не подлежит возврату.

Сергей Федорец, юрист OO «Защита потребителя»:

Данный спортивный тренажер относится к той категории товаров, которые можно вернуть продавцу в том случае, если он не подошел по каким-либо параметрам: размеру, своим функциональным предназначениям. Однако важно, чтобы этот товар не был в употреблении.

Более того, к товару не прилагалась инструкция. Сейчас пенсионерке необходимо отправить заявление в адрес фирмы с просьбой вернуть уплаченные деньги за спортивный инвентарь из-за отсутствия инструкции на русском языке. Если в данном требовании Янине Карловне откажут, она вправе оформить исковое заявление. Правда, доказать в суде то, что при покупке тренажера в коробке не было инструкции, будет непросто. В таком случае судом может быть назначена проверка всего товара, имеющегося в организации, на наличие инструкций. По результатам судебного разбирательства и будет вынесено решение.

Янина Карловна признается, что переоценила свои физические возможности, когда заказывала тренажер.

Янина Яцкевич:

Может, спортсмены и могут заниматься на таких тренажерах, но только не простой народ, который еще и на пенсии. Надо быть физически подготовленным.

Янина Карловна по-прежнему активно занимается спортом, только пресс качает простым народным способом — засунув ноги под диван. А проверять действие чудо-тренажеров на себе пенсионерка уже не решается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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