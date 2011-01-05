Что делать, если гарантийная мастерская из-за отсутствия детали не возвращает ноутбук, сломавшийся через месяц после покупки?

Елена Трушкевич купила ноутбук. Через месяц сломался. Гарантийная мастерская, взяв технику на ремонт, два месяца не возвращает ноутбук, аргументируя отсутствием детали.

Елена Трушкевич:

Я купила ноутбук. Через месяц он сломался. Отнесла ноутбук в гарантийную мастерскую и вот уже два месяца не могу его забрать. Мне говорят, что нет детали. Куда мне дальше обращаться?

Ирина Макова, юрист:

Закон «О защите прав потребителей» предусматривает срок безвозмездного устранения недостатков, то есть гарантийный ремонт, который не может превышать 14 дней. В случае безвозмездного устранения недостатков гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. В случае неустранения недостатков потребитель вправе предъявить новое требование о расторжении договора купли-продажи и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

Что делать, если гарантийная мастерская отказывается ремонтировать прибор из-за отсутствия у них запчасти?

Что делать, если ноутбук вышел из строя сразу после покупки из-за того, что на нем установлено пиратская система Windows?

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