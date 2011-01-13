Имеет ли право сосед самовольно забрать в свое пользование часть общего коридора?

Современные новостройки удивляют жильцов планировкой не только квартир, но и подъездов. Жители дома №15 по улице Берута не перестают удивлять друг друга, отгораживая в свою пользу часть общественной площади.

Семен Славин из квартиры №42 не хочет мириться с тем, что его соседка из квартиры №43 присвоила себе 6 метров коридора.

Семен Славин:

Она ведет себя вызывающе. Курит на коридоре, постоянно у них скандалы. Мусор под дверь ставит, не убирает коридор. Я несколько раз пытался с ней поговорить, но она не то что не прислушивается, но и нецензурной бранью выражается. А потом еще и облила машинным маслом дверь, испортила коврик, который лежал рядом с дверью.

Терпению Сергей Наумовича давно пришел конец и он обратился с исковым заявлением в суд.

Семен Славин:

Было решение суда от 24 июля 2008 года, в котором сказано, что она обязана убрать перегородку, металлическую коробку и металлическую дверь и предоставить мне в свободное пользование часть коридора.

Сергей Федорец, юрист 00 «Защита потребителя»:

Лицо, заинтересованное в сносе перегородки, должно вплотную работать с судебным исполнителем по данному решению.

Судебный исполнитель, как правило, предлагает письменно в установленный срок выполнить решение суда. То есть привести помещение в первоначальное состояние.

Сергей Федорец:

Если в установленный судебным исполнителем срок решение суда виновной стороной не будет исполнено, можно привлечь нарушителя к ответственности за неисполнение решения суда. Судебный исполнитель может обратиться к специалистам и вместе с работниками милиции эту перегородку принудительно снести, выставив сумму, потраченную на привлечение данных лиц, к ответчику.

Итак, если к жильцам квартиры №43 письма из суда не доходят, соседям можно смело обращаться в милицию. Вообще странно, что семья, которая живет в 4-комнатной квартире, решила воевать за 6 метров общего коридора. А ведь обладать этой площадью можно было вполне законно.

Сергей Федорец:

Похожие перепланировки возможны, если заинтересованным лицом согласованы все условия в соответствующих службах. То есть, если не будут нарушаться пожарные и санитарные нормы и будут соответствующие документы из органов МЧС либо органов санитарного надзора. Соответственно, для перепланировки необходимо решение местной администрации района. К тому же, необходимо согласие товарищества собственников.

Но собрания членов товарищества по данному вопросу не проводилось. Поэтому, кто успел, тот ухватил себе часть коридора. Так поступил и председатель товарищества собственников, проживающий в этом подъезде.

Семен Славин:

Он также установил перегородку в пол-кирпича и металлическую дверь и пользуется дополнителmyой площадью незаконно!

Возникает вопрос: если можно пойти легальным путем и узаконить данные перепланировки, зачем люди создают проблемы себе и окружающим? Может быть, не хотят платить за лишние метры? Но, как говорится, скупой платит дважды. У Славина есть решение суда о сносе перегородки, а у его соседки нет разрешения на эти 6 мет­ров. К тому же, и милиция на стороне Славина, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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