Что делать, если в доме протекает крыша, а после капремонта «осадки» лишь усилились?

Жильцы верхних этажей дома № 8 по ул. Антоновской ждали ремонта крыши как «манны небесной», но их надежды не оправдались.

Небольшие подтеки на стенах и потолке, ранее беспокоившие хозяев, сменились настоящими атмосферными осадками.

Валентина Колчанова, жительница дома:

Когда идет большой дождь, у меня вообще всё течет! А когда меленький — вода просачивается.

Несколько лет люди направляли письма в ЖРЭО Партизанского района, однако только сейчас руководители дали полноценный ответ: «Ремонт крыши по документам окончен. Следующий ремонт — через 30 лет».

После капитального ремонта вода на головы жильцов стала капать еще больше. Душ вместо люстры работает в режиме нон-стоп так, что и нижним этажам достается! Валентина Николаевна сделала ремонт в своей квартире, однако напрасно: вечно мокрые тряпки и капли, стучащие о тазики, заполняют этот дом.

Валентина Колчанова:

Вода опять потекла к соседям, находящимся и напротив нашей квартиры, и под ней. Теперь вода течет уже и в ванной, даже по дверям!

Виктория Глебова, телекомпания СТВ:

Они сделали капитальный ремонт и крышу починили?

Валентина Колчанова:

Да, они написали, что в декабре над нашей квартирой крышу починили!

Виктория Глебова:

То есть по документам она сдана?

Валентина Колчанова:

Да, сдана.

Администрации ЖРЭО Партизанского района, мягко говоря, все равно, что творится у людей в квартире: согласно бумагам, на ул. Антоновской, 8 все отлично. Прокомментировать ситуацию начальник отдела капитального строительства и главный инженер отказались. Значит, нужно искать помощи в других службах.

Сергей Федорец, юрист:

Согласно закону «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», жилищно-эксплуатационная организация обязана выслать своего представителя для составления дефектного акта. Однако если же этого не происходит, как в данной ситуации, то, согласно действующему законодательству, потребителю необходимо провести экспертизу. Также жительница квартиры имеет право на возмещение убытков, причиненных залитием данной квартиры в результате протекания кровли. Кроме того, если дело попадет в суд, потребитель может потребовать выплаты компенсации морального вреда.

Мы же, в свою очередь, советуем Валентине Колчановой и другим пострадавшим, минуя различные организации, прямиком отправляться в суд. Если будет установлено, что работы по ремонту жилого дома, в частности по ремонту кровли, выполнены ненадлежащим образом, то в квартире пенсионерки будут устранены все недостатки.

Уже перед самым выходом сюжета мы позвонили Валентине Николаевне. Цитируем ее слова дословно: «После Ваших звонков в ЖРЭО забегали все. У нас теперь комиссия за комиссией. Большое Вам спасибо!»

Об аналогичном случае протекания крыши, в котором так или иначе задействованы жилищно-коммунальные службы, читайте ЗДЕСЬ.

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