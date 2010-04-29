Что делать, если электроприбор неисправен, а сервисный центр утверждает обратное?

В этом случае вам поможет независимая экспертиза.

Тамара Полещук:

На День рождения коллеги подарили мне хлебопечь. При первом же включении проявился недостаток: при замешивании теста прибор издает очень громкие, нехарактерные для нормально работающего аппарата звуки. Когда печь только начинает работать — она функционирует нормально. Но как только тесто становится густым — начинает стучать.

Тамара отправилась с некачественным, по ее убеждению, товаром в сервисный центр, где ей выдали акт технического осмотра — аппарат технически исправен. На предложение проверить хлебопечь еще раз специалисты ответили отказом. Тогда Тамара решила обратиться в независимую экспертизу.

Геннадий Игнаткович, директор судебно-экспертной коллегии:

К потребителю были направлены наши специалисты, которые замерили уровень шума. Оказалось, что он на самом деле значительно превышает уровень, предусмотренный по нормам.

Предварительно можно утверждать, что производственный дефект в хлебопечи действительно имеется. Но для точного заключения экспертизы необходимо провести разборку печи, что специалисты и сделают в ближайшее время.

Геннадий Игнаткович:

С данным заключением можно обращаться либо к продавцу с требованием о возврате денег или замене товара, либо в сервисный центр для проведения ремонта.

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