Какие условия необходимо оговорить в договоре аренды жилья, чтобы не оказаться на улице?

По данным официальной статистики, в Минске насчитывается порядка 30 тысяч граждан-налогоплательщиков, получающих доход от сдачи своих квартир внаем.

Это те, у кого с квартирантами оформлен договор. Но даже имея договор на руках, можно столкнуться с проблемами.

Дарья:

Я снимала квартиру полтора года. У нас с хозяином был заключен договор. Раньше никаких конфликтов не возникало. А несколько дней назад, вернувшись домой с учебы, я увидела, что мои вещи стоят в коридоре. Я подумала, что, наверное, дело в арендной плате. Несколько дней назад хозяин позвонил мне и сказал, что повышает ее на 100 у.е. Я – студентка, и мне сложно найти дополнительные деньги. В договоре написано: о любых изменениях в стоимости он обязан уведомить за три месяца. А получилось, что он выселил меня через неделю.

Отказавшись платить большую сумму, Даша была уверена, что найдет квартиру дешевле. Девушка рассчитывала, что времени на это у нее достаточно – целых три месяца! Естественно, о том, что в один прекрасный день вещи окажутся в коридоре, она не думала.

Янина Александрова, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Условия оплаты за пользование жилым помещением – существенный пункт договора найма. Стороны должны придти к соглашению, в какой мере, в какие сроки будет вестись оплата. В данном случае соглашение по этому условию достигнуто не было (в этом пункте договора у девушки стоит прочерк – ред.). Фактически, это влечет недействительность данного договора найма. Если договор найма суд признает недействительным, то жилец, который проживает в квартире у наймодателя, будет являться временным жильцом, и на него будет распространяются правила Жилищного Кодекса по временным жильцам. В частности, собственник жилого помещения и члены его семьи могут требовать немедленного выселения.

Возникает вопрос: как в таком случае этот договор зарегистрировали специалисты расчетно-справочного центра? Ведь суд признал его недействительным! Даше будет сложно что-либо доказать, а ее немедленное выселение по первому требованию собственника будет считаться законным.

Денис Белан, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Ленинского района г. Минска:

В договоре оговариваются условия, порядок уведомления (за какой срок хозяин должен уведомить о расторжении договора), все права и обязанности обоих сторон.

О том, в какую безвыходную ситуацию может попасть наниматель, если он НЕ ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОР с собственником, читайте ЗДЕСЬ.

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